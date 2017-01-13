ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 года Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры состоится по следующим номинациям:

Кино-, теле- и другие экранные искусства

Музыкальное искусство

Литературоведение

Театральное, хореографическое и цирковое искусство

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Архитектура и дизайн

Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

Теория и история искусства и культуры

Социально-культурная деятельность

Библиотечно-информационная деятельность

В состязании смогут принять участие студенты и аспиранты образовательных и научных организаций, обучающиеся по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования в сфере культуры и искусства.

Обладатель 1 премии (или группа соавторов) в каждой номинации награждается премией в размере 120 000 рублей. Размеры 2 и 3 премий определяет Оргкомитет конкурса в пределах премиального фонда.

Результаты Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры будут подведены в октябре-ноябре 2017 года.