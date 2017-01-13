Минкультуры утвердило положение о Четвёртом Всероссийском конкурсе молодых учёных в области искусств и культуры
13.01.2017, 13:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 года Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры состоится по следующим номинациям:
Кино-, теле- и другие экранные искусства
Музыкальное искусство
Литературоведение
Театральное, хореографическое и цирковое искусство
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Архитектура и дизайн
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов
Теория и история искусства и культуры
Социально-культурная деятельность
Библиотечно-информационная деятельность
В состязании смогут принять участие студенты и аспиранты образовательных и научных организаций, обучающиеся по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования в сфере культуры и искусства.
Обладатель 1 премии (или группа соавторов) в каждой номинации награждается премией в размере 120 000 рублей. Размеры 2 и 3 премий определяет Оргкомитет конкурса в пределах премиального фонда.
Результаты Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры будут подведены в октябре-ноябре 2017 года.
Кино-, теле- и другие экранные искусства
Музыкальное искусство
Литературоведение
Театральное, хореографическое и цирковое искусство
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Архитектура и дизайн
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов
Теория и история искусства и культуры
Социально-культурная деятельность
Библиотечно-информационная деятельность
В состязании смогут принять участие студенты и аспиранты образовательных и научных организаций, обучающиеся по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования в сфере культуры и искусства.
Обладатель 1 премии (или группа соавторов) в каждой номинации награждается премией в размере 120 000 рублей. Размеры 2 и 3 премий определяет Оргкомитет конкурса в пределах премиального фонда.
Результаты Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры будут подведены в октябре-ноябре 2017 года.