ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АПХ "Мираторг", производитель №1 свинины в России сообщает, что запустил на крупнейшем в стране мясоперерабатывающем комплексе СК "Короча" производство нового сезонного продукта мощностью 30 тонн в сутки - шашлыка в новой эргономичной упаковке.

Высокотехнологичный комплекс Case Ready на СК "Короча" мощностью более 137 тыс. тонн в год, выпускает более 150 наименований продукции из свинины, в том числе и мясо для жарки на гриле. Качество продукции контролируется на всех этапах производства, рецептуру совместно разрабатывают специалисты комплекса и отдела маркетинга, которые создают оригинальный вкус и подбирают оптимальный размер кусков для быстрого приготовления на гриле с обеспечением равномерной прожарки.

Новый продукт производится в двух вариациях - "Шашлык для гриля" с особенным набором специй и пряных трав и "Шашлык классический" в традиционном маринаде с майонезом. Шашлык изготавливается исключительно из сырья собственного производства - в одной упаковке 2 кг продукта - 90% окорока и 10% грудинки. Использование точного современного оборудования позволяет получать стандартную нарезку продукта. Специалистами компании специально был разработан устойчивый контейнер, который занимает немного места и герметично закрывается, позволяя сохранить свежесть мяса даже после вскрытия упаковки.

"Новый продукт оценят все любители барбекю. Специи тщательно подобраны, а нежная грудинка и сочный окорок - идеальное сочетание для шашлыка. В новой компактной упаковке его удобно брать с собой на пикник. Мы продумали все нюансы, чтобы готовить мясо на гриле было быстро и просто", - прокомментировал генеральный директор СК "Короча" Василий Попов.