Митинг в центре Улан-Удэ "Вместе против террора" собрал две тысячи горожан
08.04.2017, 08:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В акции приняли участие молодёжные организации, волонтёры, спортсмены, множество людей. Вместе с горожанами был исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов.Митинг начался с минуты молчания.
Каждый пришёл сюда потому, что считает это правильным. Сегодня – день солидарности, скорби, сопереживания и поддержки жителям Санкт-Петербурга. Трагедия объединила и сплотила общество - звучало на митинге.
Как отметил руководитель исполкома ОНФ в Бурятии Игорь Марковец, на митинге собрались те, "кто не боится террористов, кто помнит и чтит память наших отцов и дедов, воинов-победителей, тех, кого никто никогда не смог сломить. Не сломят и нас". "Цель террористов проста– запугать, чтобы все попрятались по квартирам, а потом по одному – сломить, заставить делать то, что хочет террорист. Но в России это никогда не проходило, никто не мог сломить дух, волю, веру", - заявил Марковец. "Мы в едином строю никогда не склонимся перед грязной террористической нечистью. Мы всегда будем едины – российский народ, страна, российский президент", сказал представитель Общероссийского народного фронта.
Выступили представители спортсменов, волонтёров, молодёжных общественных организаций, они, как один, призывали продемонстрировать силу, объединиться. Так, лидер отряда поисковиков "Рысь" Александр Васюткин заявил, "мы должны помнить подвиг наших дедов и прадедов, помнить нашу историю. События 3 апреля 2017 года мы должны перенести через призму времён, сплотиться всем воедино против радикальных группировок. Сила России – в её единстве".
Председатель "Федерации Молодёжи Бурятии" Амгалан Данзанов, в частности, сказал, что молодёжь выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, и в знак скорби выпускает в небо белые шары.
Организаторами акции стали Федерация Молодёжи Бурятии, ассоциация народов Бурятии "Дом дружбы", комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы и Правительства РБ.
По данным МВД Бурятии, в митинге приняли участие две тысячи человек.
Каждый пришёл сюда потому, что считает это правильным. Сегодня – день солидарности, скорби, сопереживания и поддержки жителям Санкт-Петербурга. Трагедия объединила и сплотила общество - звучало на митинге.
Как отметил руководитель исполкома ОНФ в Бурятии Игорь Марковец, на митинге собрались те, "кто не боится террористов, кто помнит и чтит память наших отцов и дедов, воинов-победителей, тех, кого никто никогда не смог сломить. Не сломят и нас". "Цель террористов проста– запугать, чтобы все попрятались по квартирам, а потом по одному – сломить, заставить делать то, что хочет террорист. Но в России это никогда не проходило, никто не мог сломить дух, волю, веру", - заявил Марковец. "Мы в едином строю никогда не склонимся перед грязной террористической нечистью. Мы всегда будем едины – российский народ, страна, российский президент", сказал представитель Общероссийского народного фронта.
Выступили представители спортсменов, волонтёров, молодёжных общественных организаций, они, как один, призывали продемонстрировать силу, объединиться. Так, лидер отряда поисковиков "Рысь" Александр Васюткин заявил, "мы должны помнить подвиг наших дедов и прадедов, помнить нашу историю. События 3 апреля 2017 года мы должны перенести через призму времён, сплотиться всем воедино против радикальных группировок. Сила России – в её единстве".
Председатель "Федерации Молодёжи Бурятии" Амгалан Данзанов, в частности, сказал, что молодёжь выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, и в знак скорби выпускает в небо белые шары.
Организаторами акции стали Федерация Молодёжи Бурятии, ассоциация народов Бурятии "Дом дружбы", комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы и Правительства РБ.
По данным МВД Бурятии, в митинге приняли участие две тысячи человек.