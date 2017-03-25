Митрополит Минский и Заславский Павел освятил поклонный крест на территории мемориального комплекса "Хатынь"
25.03.2017, 19:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 марта Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел совершил чин освящения поклонного креста и заупокойную литию на территории государственного мемориального комплекса «Хатынь» Логойского района Минской области Республики Беларусь. Его Высокопреосвященству сослужил секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков.
Хатынь — бывшая деревня Минской области, ставшая символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны.
Перед освящением поклонного креста директор комплекса А.Г. Зельский провел для всех прибывших гостей ознакомительную экскурсию по территории государственного мемориального комплекса «Хатынь».
На освящении присутствовали: представитель католической церкви епископ Юрий Кособуцкий; заместитель председателя Логойского райисполкома Л.Л. Хмурович; директор государственный мемориального комплекса «Хатынь» А.Г. Зельский; авторы памятного поклонного креста — заслуженный архитектор Республики Беларусь, один из авторов мемориального комплекса «Хатынь» Ю.М. Градов и скульптор К.В. Селиханов, внук известного скульптора С.И. Селиханова, который также участвовал в создании Хатынского мемориала.
Хатынь — бывшая деревня Минской области, ставшая символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны.
Перед освящением поклонного креста директор комплекса А.Г. Зельский провел для всех прибывших гостей ознакомительную экскурсию по территории государственного мемориального комплекса «Хатынь».
На освящении присутствовали: представитель католической церкви епископ Юрий Кособуцкий; заместитель председателя Логойского райисполкома Л.Л. Хмурович; директор государственный мемориального комплекса «Хатынь» А.Г. Зельский; авторы памятного поклонного креста — заслуженный архитектор Республики Беларусь, один из авторов мемориального комплекса «Хатынь» Ю.М. Градов и скульптор К.В. Селиханов, внук известного скульптора С.И. Селиханова, который также участвовал в создании Хатынского мемориала.