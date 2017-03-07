Молодёжный экологический фестиваль "ВузЭкоФест-2017" пройдёт в Москве
07.03.2017, 09:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. III молодёжный экологический фестиваль «ВузЭкоФест-2017» пройдёт в Москве с 17 по 30 апреля.
Участников ждут мастер-классы по зелёным технологиям в строительстве, интерактивные игры, викторины и дискуссии, командный субботник «Чистые игры» по уборке парка и высадке деревьев. На фестивале также пройдёт научная конференция, посвящённая трендам в области устойчивого развития.
Как сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, целью «ВузЭкоФест — 2017» является продвижение культуры экологичного образа жизни, популяризация принципов сознательного потребления, социальной, экологической и интеллектуальной ответственности, формирование сообщества эколидеров.
Проект объединяет школьников, студентов, молодых учёных, предпринимателей, а также представителей власти и некоммерческих организаций в работе над совместными проектами в области экологии.
Участников ждут мастер-классы по зелёным технологиям в строительстве, интерактивные игры, викторины и дискуссии, командный субботник «Чистые игры» по уборке парка и высадке деревьев. На фестивале также пройдёт научная конференция, посвящённая трендам в области устойчивого развития.
Как сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, целью «ВузЭкоФест — 2017» является продвижение культуры экологичного образа жизни, популяризация принципов сознательного потребления, социальной, экологической и интеллектуальной ответственности, формирование сообщества эколидеров.
Проект объединяет школьников, студентов, молодых учёных, предпринимателей, а также представителей власти и некоммерческих организаций в работе над совместными проектами в области экологии.