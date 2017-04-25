Молодые повара покажут своё мастерство на гастрономическом фестивале в Москве
25.04.2017, 11:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 апреля в здании постоянного представительства Республики Коми в Москве состоится молодёжный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха». Его главная цель — возрождение и сохранение православных кулинарных обычаев, а также повышение мастерства учащихся профессиональных учебных заведений и молодых поваров.
Наравне с командами из Москвы, Подмосковья и других регионов своё мастерство покажут кулинары из Республики Сербской. От каждого колледжа выступят по шесть человек.
В этом году заявку на участие в фестивале впервые подала Военная школа поваров № 190, расположенная в Наро-Фоминске. Печь куличи и готовить пасхи начинающим военным поварам придется впервые, поэтому для них организовали шефский мастер-класс по приготовлению праздничной выпечки.
Победителей определят в четырёх номинациях: «Пасхальная мясная закуска» (приветствуются региональные рецепты), «Пасхальный кулич (или традиционная пасхальная выпечка)», «Творожная пасха (или творожное пасхальное блюдо)» и «Праздничный пасхальный стол».
В каждой номинации будет своё профессиональное жюри, в состав которого войдут представители кулинарных ассоциаций и гильдии шеф-поваров, известные кондитеры, специалисты Института хлебопекарной промышленности и Института питания. Работу столичных команд будут оценивать отдельно. Победителям вручат дипломы и призы.
По словам организаторов, изюминкой фестиваля станет показ модной коллекции, в которую войдут модели поварской одежды, национальных костюмов стран-участниц и модели а-ля рюс. Кроме того, участников и гостей приглашают на мини-выставку, которая познакомит с деятельностью фирм — производителей товаров и услуг для ресторанного бизнеса.
Фестиваль пройдёт при поддержке посольств Кипра, Болгарии, Сербии, Черногории, Республики Сербской, Македонии и Румынии.
Наравне с командами из Москвы, Подмосковья и других регионов своё мастерство покажут кулинары из Республики Сербской. От каждого колледжа выступят по шесть человек.
В этом году заявку на участие в фестивале впервые подала Военная школа поваров № 190, расположенная в Наро-Фоминске. Печь куличи и готовить пасхи начинающим военным поварам придется впервые, поэтому для них организовали шефский мастер-класс по приготовлению праздничной выпечки.
Победителей определят в четырёх номинациях: «Пасхальная мясная закуска» (приветствуются региональные рецепты), «Пасхальный кулич (или традиционная пасхальная выпечка)», «Творожная пасха (или творожное пасхальное блюдо)» и «Праздничный пасхальный стол».
В каждой номинации будет своё профессиональное жюри, в состав которого войдут представители кулинарных ассоциаций и гильдии шеф-поваров, известные кондитеры, специалисты Института хлебопекарной промышленности и Института питания. Работу столичных команд будут оценивать отдельно. Победителям вручат дипломы и призы.
По словам организаторов, изюминкой фестиваля станет показ модной коллекции, в которую войдут модели поварской одежды, национальных костюмов стран-участниц и модели а-ля рюс. Кроме того, участников и гостей приглашают на мини-выставку, которая познакомит с деятельностью фирм — производителей товаров и услуг для ресторанного бизнеса.
Фестиваль пройдёт при поддержке посольств Кипра, Болгарии, Сербии, Черногории, Республики Сербской, Македонии и Румынии.