ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 18 по 22 июля а Алтайском крае пройдёт Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Параллельно в крае проведут Всероссийский Шукшинский кинофестиваль.



Особенностью фестиваля этого года станет презентация проектов кинематографистов Сибирского федерального округа.



По словам организаторов, это хорошая возможность для кинематографистов Сибири предъявить свои проекты широкой аудитории и познакомиться с представителями киноиндустрии для дальнейшего профессионального сотрудничества. Презентация будет проходить 19 июля в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в). Она представит собой публичную защиту сценариев и сценарных заявок перед экспертным советом.



Экспертная комиссия отобрала 10 проектов. На втором этапе экспертная комиссия будет рассматривать проекты полнометражных и короткометражных игровых картин, документальных фильмов, которые представят сценаристы и режиссёры из Москвы, Барнаула, Кемерова и Новосибирска. Среди участников как начинающие кинематографисты, представляющие дебютные проекты, так и опытные режиссёры, чьи предыдущие работы были отмечены призами кинофестивалей.