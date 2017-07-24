Мончегорск примет Второй Международный поэтический фестиваль "Табуретка"
24.07.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В конце лета Мончегорск Мурманской области снова станет центром поэзии. 26 августа в самом тёплом заполярном городе России пройдёт грандиозный праздник для всех любителей литературы. Не упустите возможность выступить, взобравшись на один из самых необычных арт-объектов современности, – поэтическую табуретку в парке им. Сергея Бровцева.
Подать заявки на участие во Всероссийском поэтическом конкурсе "Табуретка" могут авторы от 14 лет, пишущие на русском языке. Участники должны предоставить поэтическую подборку на свободную тему – не более трёх произведений. В жюри конкурса входят филологи, редакторы и члены Оргкомитета фестиваля:
Лидия Огурцова (Симферополь) – писатель, журналист, психолог. Член Союза писателей России, Союза журналистов России, региональный представитель Международного творческого объединения детских авторов, руководитель Объединения детских писателей Крыма. Заслуженный работник культуры Республики Крым. Лауреат литературных премий. Учредитель журнала "Литературный детский мир".
Наталья Фёдорова (Санкт-Петербург) – медиапоэт, исследователь языкового медиаискусства, куратор фестиваля 101 и Лаборатории экспериментальной поэзии, преподаватель СПбГУ. Ведёт колонку об электронной литературе и искусстве новых медиа в журнале Rattapallax (США). В 2013 году проходила стажировку в Бергенском университете в Норвегии, где работала над коллекцией русской электронной литературы.
Дарья Петрова (Санкт-Петербург) – куратор Международного поэтического фестиваля "Табуретка", основатель и куратор фестиваля медиапоэзии 101.
Дмитрий Григорьев (Санкт-Петербург) – поэт, прозаик. Член Союза писателей России.
Илья Виноградов (Мурманск) – журналист, поэт и прозаик. Член Союза писателей России. Лауреат областной литературной премии Баева-Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума им. Гумилёва "Осиянное слово", ряда других литературных и журналистских конкурсов.
Авторы, прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены на выступление в рамках фестиваля. Участники чтений награждаются почётным дипломом и памятными подарками. Проезд поэтов к месту выступления осуществляется за свой счёт.
К участию в конкурсе не принимаются стихотворения политического и рекламного характера, произведения для детей. Конкурсные работы не должны нарушать авторские права, содержать явно выраженную ненормативную лексику и (или) иным образом противоречить законам Российской Федерации. Своим участием в конкурсе автор даёт согласие на публикацию присланных произведений в Интернете. Заявки на участие в чтениях принимаются до 10.08.2017 г. через сайт фестиваля.
Своим названием конкурс обязан табуретке – символу первых выступлений в семейном кругу. Необычный арт-объект придуман участницей конкурса идей литературных достопримечательностей "Литературный след" Фонда конкурса юных чтецов "Живая классика" Оксаной Китаевой. В 2015 году в любимом месте прогулок мончегорцев при участии "Норникеля" установили новую городскую достопримечательность, которая объединила всех любителей литературы заполярного города и привлекла внимание к Мончегорску жителей других регионов России.
Подать заявки на участие во Всероссийском поэтическом конкурсе "Табуретка" могут авторы от 14 лет, пишущие на русском языке. Участники должны предоставить поэтическую подборку на свободную тему – не более трёх произведений. В жюри конкурса входят филологи, редакторы и члены Оргкомитета фестиваля:
Лидия Огурцова (Симферополь) – писатель, журналист, психолог. Член Союза писателей России, Союза журналистов России, региональный представитель Международного творческого объединения детских авторов, руководитель Объединения детских писателей Крыма. Заслуженный работник культуры Республики Крым. Лауреат литературных премий. Учредитель журнала "Литературный детский мир".
Наталья Фёдорова (Санкт-Петербург) – медиапоэт, исследователь языкового медиаискусства, куратор фестиваля 101 и Лаборатории экспериментальной поэзии, преподаватель СПбГУ. Ведёт колонку об электронной литературе и искусстве новых медиа в журнале Rattapallax (США). В 2013 году проходила стажировку в Бергенском университете в Норвегии, где работала над коллекцией русской электронной литературы.
Дарья Петрова (Санкт-Петербург) – куратор Международного поэтического фестиваля "Табуретка", основатель и куратор фестиваля медиапоэзии 101.
Дмитрий Григорьев (Санкт-Петербург) – поэт, прозаик. Член Союза писателей России.
Илья Виноградов (Мурманск) – журналист, поэт и прозаик. Член Союза писателей России. Лауреат областной литературной премии Баева-Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума им. Гумилёва "Осиянное слово", ряда других литературных и журналистских конкурсов.
Авторы, прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены на выступление в рамках фестиваля. Участники чтений награждаются почётным дипломом и памятными подарками. Проезд поэтов к месту выступления осуществляется за свой счёт.
К участию в конкурсе не принимаются стихотворения политического и рекламного характера, произведения для детей. Конкурсные работы не должны нарушать авторские права, содержать явно выраженную ненормативную лексику и (или) иным образом противоречить законам Российской Федерации. Своим участием в конкурсе автор даёт согласие на публикацию присланных произведений в Интернете. Заявки на участие в чтениях принимаются до 10.08.2017 г. через сайт фестиваля.
Своим названием конкурс обязан табуретке – символу первых выступлений в семейном кругу. Необычный арт-объект придуман участницей конкурса идей литературных достопримечательностей "Литературный след" Фонда конкурса юных чтецов "Живая классика" Оксаной Китаевой. В 2015 году в любимом месте прогулок мончегорцев при участии "Норникеля" установили новую городскую достопримечательность, которая объединила всех любителей литературы заполярного города и привлекла внимание к Мончегорску жителей других регионов России.