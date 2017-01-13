Монографический концерт, посвящённый Роберту Шуману, пройдёт в Малом зале МГК
13.01.2017, 18:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 января в рамках абонементного цикла «Скрипичное искусство» состоится монографический концерт, посвящённый Роберту Шуману, — композитору, который ассоциируется в истории мировой культуры с самим понятием романтизма в искусстве. В программе прозвучат три его скрипичные сонаты, написанные в самые последние годы жизни.
Идея программы принадлежит Алексею Лундину — признанному музыканту, отмеченному международными премиями и триумфом молодёжного гранта, заслуженному артисту России, солисту и первой скрипке оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Годы работы в оркестре были заполнены множеством концертов, сыгранных на лучших мировых концертных площадках, а также содружеством с выдающимися музыкантами современности. Партнёрами А. Лундина на сцене были Э. Вирсаладзе, А. Гиндин, Т. Леандр, Т. Алиханов, М. Даиджашвили, Е. Рихтер, П. Хауг, А. Коробейников, А. Уткин, С. Накаряков, Ю. Милкис, Е. Петров, П. Берман, З. Брон, П. Амояль, Н. Загоринская, Д. де Вильянкур, С. Кальянов и многие другие выдающиеся музыканты.
В 2000 году Алексей Лундин был отмечен молодёжным грантом премии «Триумф» в области литературы и искусства. В 2009-м был удостоен звания «Заслуженный артист России». С 2010 года музыкант является организатором и художественным руководителем международного фестиваля классической музыки в Салацгриве (Латвия).
Вместе с Алексеем Лундиным выступит заслуженная артистка, пианистка Наталия Трулль. «Наталия Трулль — выдающийся исполнитель. Глубина, содержательность, проникновение в стиль исполняемых сочинений, подлинный пианизм и высочайший профессиональный уровень составляют её артистический облик. Ей никогда не изменяет вкус и каждое её выступление концепционно продумано» (А. Эшпай).
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
16 января, понедельник, 19.00
АБОНЕМЕНТ №34
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл III
Алексей ЛУНДИН (скрипка)
Наталия ТРУЛЛЬ (фортепиано)
В программе:
Р. Шуман – Три сонаты для скрипки и фортепиано
Идея программы принадлежит Алексею Лундину — признанному музыканту, отмеченному международными премиями и триумфом молодёжного гранта, заслуженному артисту России, солисту и первой скрипке оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Годы работы в оркестре были заполнены множеством концертов, сыгранных на лучших мировых концертных площадках, а также содружеством с выдающимися музыкантами современности. Партнёрами А. Лундина на сцене были Э. Вирсаладзе, А. Гиндин, Т. Леандр, Т. Алиханов, М. Даиджашвили, Е. Рихтер, П. Хауг, А. Коробейников, А. Уткин, С. Накаряков, Ю. Милкис, Е. Петров, П. Берман, З. Брон, П. Амояль, Н. Загоринская, Д. де Вильянкур, С. Кальянов и многие другие выдающиеся музыканты.
В 2000 году Алексей Лундин был отмечен молодёжным грантом премии «Триумф» в области литературы и искусства. В 2009-м был удостоен звания «Заслуженный артист России». С 2010 года музыкант является организатором и художественным руководителем международного фестиваля классической музыки в Салацгриве (Латвия).
Вместе с Алексеем Лундиным выступит заслуженная артистка, пианистка Наталия Трулль. «Наталия Трулль — выдающийся исполнитель. Глубина, содержательность, проникновение в стиль исполняемых сочинений, подлинный пианизм и высочайший профессиональный уровень составляют её артистический облик. Ей никогда не изменяет вкус и каждое её выступление концепционно продумано» (А. Эшпай).
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
16 января, понедельник, 19.00
АБОНЕМЕНТ №34
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл III
Алексей ЛУНДИН (скрипка)
Наталия ТРУЛЛЬ (фортепиано)
В программе:
Р. Шуман – Три сонаты для скрипки и фортепиано