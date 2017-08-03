Монтаж "стеклянной коры" завершается в парке "Зарядье"
03.08.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Монтаж купола филармонии - «стеклянной коры» в парке «Зарядье» планируется завершить в течение ближайшей недели. После этого продолжатся работы по её остеклению», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. «Строители также приступили к монтажу инженерных коммуникаций под «корой» на территории филармонии и амфитеатра. Активно ведутся работы по монтажу оборудования в ледяной пещере, заповедном посольстве и высадке многолетних растений»
«Площадь стеклянного купола составит около 8,7 тыс. кв. м. На нем установят более 150 солнечных батарей. Также там появится смотровое окно с панорамным видом на Кремль. «Стеклянная кора» частично накроет летний амфитеатр и сад на крыше филармонии», - добавил Андрей Бочкарев.
«Площадь стеклянного купола составит около 8,7 тыс. кв. м. На нем установят более 150 солнечных батарей. Также там появится смотровое окно с панорамным видом на Кремль. «Стеклянная кора» частично накроет летний амфитеатр и сад на крыше филармонии», - добавил Андрей Бочкарев.
Источник: Мэрия Москвы