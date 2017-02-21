Московская Консерватория получит в дар бюст Якова Флиера
21.02.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 февраля 2017 года, в среду в 14.00 в фойе Большого зала Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского состоится торжественная церемония передачи в дар консерватории бюста Якова Владимировича Флиера.
Бюст Я.В. Флиера создан в творческой мастерской под руководством Григория Орехова, автор — Михаил Плохоцкий. Инициатором изготовления является ученик великого мастера Владимир Фельцман, который смог привлечь к этой работе многих учеников Я. Флиера. На памятной табличке указаны следующие фамилии благотворителей: Михаил Плетнёв, Родион Щедрин, Владимир Фельцман, Нина Лельчук, Павел Островский, Нина Коган, Юрий Айрапетян.
Установка бюста приурочена к 105-летию со дня рождения Я. Флиера. Это увековечивание памяти о великом музыканте, дань уважения и почитания его таланта, а также память и осознание великого вклада мастера в мировое музыкальное искусство.
Михаил Плохоцкий родился в 1980 году в Москве.
В 2003 году закончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ) , факультет скульптуры.
Член Московского Союза художников с 2004 года.
Выполнил ряд монументальных работ, среди которых памятник И.М. Поддубному 2011г. (город Ейск), памятник П.А. Столыпину у дома Правительства РФ (город Москва).
В торжественной церемонии примут участие:
- Александр Сергеевич Соколов - ректор Московской консерватории, профессор;
- Владимир Оскарович Фельцман - российско-американский пианист, инициатор изготовления бюста Я. Флиера.
Бюст Я.В. Флиера создан в творческой мастерской под руководством Григория Орехова, автор — Михаил Плохоцкий. Инициатором изготовления является ученик великого мастера Владимир Фельцман, который смог привлечь к этой работе многих учеников Я. Флиера. На памятной табличке указаны следующие фамилии благотворителей: Михаил Плетнёв, Родион Щедрин, Владимир Фельцман, Нина Лельчук, Павел Островский, Нина Коган, Юрий Айрапетян.
Установка бюста приурочена к 105-летию со дня рождения Я. Флиера. Это увековечивание памяти о великом музыканте, дань уважения и почитания его таланта, а также память и осознание великого вклада мастера в мировое музыкальное искусство.
Михаил Плохоцкий родился в 1980 году в Москве.
В 2003 году закончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ) , факультет скульптуры.
Член Московского Союза художников с 2004 года.
Выполнил ряд монументальных работ, среди которых памятник И.М. Поддубному 2011г. (город Ейск), памятник П.А. Столыпину у дома Правительства РФ (город Москва).
В торжественной церемонии примут участие:
- Александр Сергеевич Соколов - ректор Московской консерватории, профессор;
- Владимир Оскарович Фельцман - российско-американский пианист, инициатор изготовления бюста Я. Флиера.