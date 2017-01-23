Московская международная биеннале современного искусства пройдёт в Москве в сентябре-октябре 2017 года
23.01.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и глава Экспертного совета Московской биеннале современного искусства Семен Михайловский представили куратора Основного проекта биеннале – Юко Хасегава, главного куратора музея современного искусства Токио (Museum of Contemporary Art Tokyo, MOT) Юко Хасегава.
Семён Михайловский подчеркнул, что госпожа Хасегава была выбрана куратором VII Московской биеннале абсолютным большинством голосов Экспертного совета. Михаил Швыдкой отметил, что впервые за историю существования Московской биеннале куратор впервые был избран профессиональным сообществом.
Госпожа Хасегава озвучила тему: «Заоблачные леса» и пояснила свою концепцию: «Образы леса и облаков - метафорические образы. Лес - это метафора нашей повседневной жизни. Говорят, что за лесом не видно деревьев - точно так же и наша жизнь представляет собой набор проблем, за которыми людям не видно других людей. Облако, в свою очередь, другая метафора. Многие люди так называемого постинтернет-поколения - те, кто родились после 1991 года - переместились в это облачное пространство и не живут реальной жизнью. Только искусство способно создать диалог между «лесом» и «облаками», вернуть людей из виртуальной реальности в настоящий мир, к их корнямм, не уничтожив волшебные свойства «облака».
Впервые за всю историю существования Московской биеннале куратору предоставляется возможность работать с российским контентом современного искусства. По решению Экспертного совета, презентация российских художников куратору Основного проекта 7й Московской биеннале может происходить 3мя способами: рекомендация членов Экспертного совета, рекомендация одной из организаций (музеев и некоммерческих фондов) из списка, утверждённого Экспертным советом или самостоятельно подать заявку.
Президент фонда Московской биеннале Юлия Музыкантская объявила о запуске сайта Московской биеннале – www.moscowbiennale.com - и сотрудничестве с проектом СТАРТ Фонда поддержки современного искусства «Винзавод». На этом ресурсе с 1 февраля 2017 года художники, желающие самостоятельно подать заявку на участие в Основном проекте, смогут заполнить там анкету. Срок окончания приёма заявок художников и досье – 10 марта 2017 года.
"Проект СТАРТ уже более восьми лет поддерживает молодых российским художников, являясь для них своего рода «лифтом», способствующим их развитию в профессии. Теперь, благодаря сотрудничеству Центра современного искусства ВИНЗАВОД и VII Московской биеннале современного искусства, у них появится возможность получить экспертную оценку такого известного куратора, как Юко Хасегава, и, как следствие, интегрироваться в международный культурный контекст", - отметила президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко.
В будущем кураторы Основного проекта смогут работать с российскими художниками через Программу-исследование российского современного искусства – совместный проект Московской биеннале и Государственного института искусствознания.
Семён Михайловский подчеркнул, что госпожа Хасегава была выбрана куратором VII Московской биеннале абсолютным большинством голосов Экспертного совета. Михаил Швыдкой отметил, что впервые за историю существования Московской биеннале куратор впервые был избран профессиональным сообществом.
Госпожа Хасегава озвучила тему: «Заоблачные леса» и пояснила свою концепцию: «Образы леса и облаков - метафорические образы. Лес - это метафора нашей повседневной жизни. Говорят, что за лесом не видно деревьев - точно так же и наша жизнь представляет собой набор проблем, за которыми людям не видно других людей. Облако, в свою очередь, другая метафора. Многие люди так называемого постинтернет-поколения - те, кто родились после 1991 года - переместились в это облачное пространство и не живут реальной жизнью. Только искусство способно создать диалог между «лесом» и «облаками», вернуть людей из виртуальной реальности в настоящий мир, к их корнямм, не уничтожив волшебные свойства «облака».
Впервые за всю историю существования Московской биеннале куратору предоставляется возможность работать с российским контентом современного искусства. По решению Экспертного совета, презентация российских художников куратору Основного проекта 7й Московской биеннале может происходить 3мя способами: рекомендация членов Экспертного совета, рекомендация одной из организаций (музеев и некоммерческих фондов) из списка, утверждённого Экспертным советом или самостоятельно подать заявку.
Президент фонда Московской биеннале Юлия Музыкантская объявила о запуске сайта Московской биеннале – www.moscowbiennale.com - и сотрудничестве с проектом СТАРТ Фонда поддержки современного искусства «Винзавод». На этом ресурсе с 1 февраля 2017 года художники, желающие самостоятельно подать заявку на участие в Основном проекте, смогут заполнить там анкету. Срок окончания приёма заявок художников и досье – 10 марта 2017 года.
"Проект СТАРТ уже более восьми лет поддерживает молодых российским художников, являясь для них своего рода «лифтом», способствующим их развитию в профессии. Теперь, благодаря сотрудничеству Центра современного искусства ВИНЗАВОД и VII Московской биеннале современного искусства, у них появится возможность получить экспертную оценку такого известного куратора, как Юко Хасегава, и, как следствие, интегрироваться в международный культурный контекст", - отметила президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко.
В будущем кураторы Основного проекта смогут работать с российскими художниками через Программу-исследование российского современного искусства – совместный проект Московской биеннале и Государственного института искусствознания.