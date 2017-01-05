Московские власти подводят итоги туристического года
05.01.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва продолжает привлекать гостей как из российских регионов, так и из других стран. Город занимает первые строчки в туристических рейтингах, развивает гостиничную инфраструктуру и проводит масштабные фестивали.
Позиции в рейтингах
Российская столица заняла первое место в рейтинге туристической привлекательности регионов России. Его составители учитывали, достаточно ли развита инфраструктура города, в каком состоянии находится экология. Важную роль также играли культурно-историческая уникальность и медийная составляющая. В рейтинге 2015 года Москва была на третьем месте.
Количество путешественников, желающих приехать в город, растёт. В этом году столицу посетило порядка 17,5 миллиона туристов. Москва вошла в топ-10 лучших городов для путешествий по версии ведущего мирового издателя путеводителей Lonely Planet. Вместе с ней в этом списке оказались Лос-Анджелес, Лиссабон и Сеул. Журнал National Geographic также отвёл Москве место в топ-7 наиболее привлекательных для путешествий городов мира.
Британская компания Post Office отметила, что Москва - один из самых доступных для туристов европейских городов. В этом рейтинге она находится на девятом месте.
По версии порталов Momondo.ru и RoomGuru.ru, столица лидирует в списке 10 популярных направлений для путешествий на новогодние каникулы среди российских городов.
Итоги года в сфере туризма: первые строчки туристических рейтингов и популярные фестивали. Официальный сайт Мэра Москвы
Все гостиницы - на классификацию
Продолжает активно развиваться и гостиничная инфраструктура. Для единовременного размещения туристов в Москве прошли классификацию 870 гостиниц на 58,1 тысяч номеров. В их числе 27 гостиниц категории "пять звёзд", 74 гостиниц - "четыре звезды", 184 гостиницы - "три звезды", 98 гостиниц - "две звезды", 40 гостиниц - "одна звезда", а также 447 гостиниц категории "без звёзд", в том числе 230 хостелов.
Ранее Москомстройнадзор сообщал, что в следующем году завершат строительство и реконструкцию девяти гостиниц на 1,9 тысячи номеров. Среди них гостиница "Белград" на Смоленской площади, которая является одним из знаковых объектов архитектуры 1970-х годов.
Итоги года в сфере туризма: первые строчки туристических рейтингов и популярные фестивали. Официальный сайт Мэра Москвы
Что нужно знать о туристических ресурсах Москвы? Как работает транспорт? Что делать в экстренных ситуациях? На эти и другие вопросы гостям города ответят сотрудники туристического кол-центра. Они говорят на русском, английском, немецком, французском и китайском языках.
Москва постепенно становится одним из мировых центров событийного туризма. Многие приезжают в город только для того, чтобы посетить какой-либо из фестивалей.
Например, большой популярностью пользуется фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи", который проходит в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году его темой стала Древняя Русь - эпоха становления государства в период IX–XII веков. В рамках фестиваля провели уникальную и масштабную "Битву тысячи мечей", которая продлилась два дня.
Кроме того, впервые "Времена и эпохи" вышли за пределы "Коломенского". Древнерусский эпос фестиваля "Былина-фест" представили на шести тематических площадках на центральных бульварах Москвы.
Фестиваль фейерверков "Ростех" прошёл в столице только во второй раз, однако он уже успел обзавестись поклонниками - в этом году его программу увидели свыше 500 тысяч зрителей. В Братеевском каскадном парке произвели 50 тысяч залпов. В пиротехническом фестивале приняли участие восемь команд, среди них были и зарубежные гости.
Полюбились туристам и фестивали в рамках цикла "Московские сезоны". В этом году в городе прошли "Наш продукт", "Московское мороженое", "Московское варенье. Дары природы", "Снова в школу", "Золотая осень". Каждый из них посетили от двух с половиной до восьми миллионов человек. Фестиваль "Путешествие в Рождество", стартовавший 16 декабря, продлится до 15 января. Ожидается, что его гостями станут более 12 миллионов человек.
Московскому международному фестивалю "Круг света" уже пять лет. За это время его аудитория выросла в 30 раз - в 2016-м шоу увидели семь с половиной миллионов человек. В этом и прошлом годах фестиваль попал в Книгу рекордов Гиннесса, причём в 2016-м - сразу в двух номинациях: "Самая большая видеопроекция" и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения". Этого удалось добиться благодаря спектаклям "Хранитель" и "Безграничный МГУ".
Увидеть видеопроекции фестиваля можно было около главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова, Гребного канала, ВДНХ, Большого театра, концертного зала "Известия-холл" и центра Digital October.
Позиции в рейтингах
Российская столица заняла первое место в рейтинге туристической привлекательности регионов России. Его составители учитывали, достаточно ли развита инфраструктура города, в каком состоянии находится экология. Важную роль также играли культурно-историческая уникальность и медийная составляющая. В рейтинге 2015 года Москва была на третьем месте.
Количество путешественников, желающих приехать в город, растёт. В этом году столицу посетило порядка 17,5 миллиона туристов. Москва вошла в топ-10 лучших городов для путешествий по версии ведущего мирового издателя путеводителей Lonely Planet. Вместе с ней в этом списке оказались Лос-Анджелес, Лиссабон и Сеул. Журнал National Geographic также отвёл Москве место в топ-7 наиболее привлекательных для путешествий городов мира.
Британская компания Post Office отметила, что Москва - один из самых доступных для туристов европейских городов. В этом рейтинге она находится на девятом месте.
По версии порталов Momondo.ru и RoomGuru.ru, столица лидирует в списке 10 популярных направлений для путешествий на новогодние каникулы среди российских городов.
Итоги года в сфере туризма: первые строчки туристических рейтингов и популярные фестивали. Официальный сайт Мэра Москвы
Все гостиницы - на классификацию
Продолжает активно развиваться и гостиничная инфраструктура. Для единовременного размещения туристов в Москве прошли классификацию 870 гостиниц на 58,1 тысяч номеров. В их числе 27 гостиниц категории "пять звёзд", 74 гостиниц - "четыре звезды", 184 гостиницы - "три звезды", 98 гостиниц - "две звезды", 40 гостиниц - "одна звезда", а также 447 гостиниц категории "без звёзд", в том числе 230 хостелов.
Ранее Москомстройнадзор сообщал, что в следующем году завершат строительство и реконструкцию девяти гостиниц на 1,9 тысячи номеров. Среди них гостиница "Белград" на Смоленской площади, которая является одним из знаковых объектов архитектуры 1970-х годов.
Итоги года в сфере туризма: первые строчки туристических рейтингов и популярные фестивали. Официальный сайт Мэра Москвы
Что нужно знать о туристических ресурсах Москвы? Как работает транспорт? Что делать в экстренных ситуациях? На эти и другие вопросы гостям города ответят сотрудники туристического кол-центра. Они говорят на русском, английском, немецком, французском и китайском языках.
Москва постепенно становится одним из мировых центров событийного туризма. Многие приезжают в город только для того, чтобы посетить какой-либо из фестивалей.
Например, большой популярностью пользуется фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи", который проходит в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году его темой стала Древняя Русь - эпоха становления государства в период IX–XII веков. В рамках фестиваля провели уникальную и масштабную "Битву тысячи мечей", которая продлилась два дня.
Кроме того, впервые "Времена и эпохи" вышли за пределы "Коломенского". Древнерусский эпос фестиваля "Былина-фест" представили на шести тематических площадках на центральных бульварах Москвы.
Фестиваль фейерверков "Ростех" прошёл в столице только во второй раз, однако он уже успел обзавестись поклонниками - в этом году его программу увидели свыше 500 тысяч зрителей. В Братеевском каскадном парке произвели 50 тысяч залпов. В пиротехническом фестивале приняли участие восемь команд, среди них были и зарубежные гости.
Полюбились туристам и фестивали в рамках цикла "Московские сезоны". В этом году в городе прошли "Наш продукт", "Московское мороженое", "Московское варенье. Дары природы", "Снова в школу", "Золотая осень". Каждый из них посетили от двух с половиной до восьми миллионов человек. Фестиваль "Путешествие в Рождество", стартовавший 16 декабря, продлится до 15 января. Ожидается, что его гостями станут более 12 миллионов человек.
Московскому международному фестивалю "Круг света" уже пять лет. За это время его аудитория выросла в 30 раз - в 2016-м шоу увидели семь с половиной миллионов человек. В этом и прошлом годах фестиваль попал в Книгу рекордов Гиннесса, причём в 2016-м - сразу в двух номинациях: "Самая большая видеопроекция" и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения". Этого удалось добиться благодаря спектаклям "Хранитель" и "Безграничный МГУ".
Увидеть видеопроекции фестиваля можно было около главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова, Гребного канала, ВДНХ, Большого театра, концертного зала "Известия-холл" и центра Digital October.