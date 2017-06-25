ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для московских школьников провели специальную детскую экскурсию по объекту культурного наследия города «Усадьба Сытина А.П., конец XVIII — первая половина XIX веков — Главный дом». В мероприятии приняли участие подростки от 11 до 17 лет.



Встреча прошла в рамках летней культурно-образовательной программы АРХИлагерь, организованной Музеем архитектуры имени А.В. Щусева, при поддержке Департамента культурного наследия Москвы.



«Развивать у детей понимание ценности культурного наследия, воспитывать бережное отношение к нему, значимо как для духовно-нравственного становления личности, так и для сохранения самих памятников культуры. Ведь именно им, сегодняшним школьникам, в недалеком будущем мы будем передавать эстафету заботы и ответственности за наше культурное наследие», — отметил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



В 2017 году программа детского АРХИлагеря посвящена архитектуре русской усадьбы. Для школьников проводят экскурсии и лекции об известных домах Москвы и области, принадлежащих знатным горожанам.



Усадьба является одним из немногих хорошо сохранившихся памятников деревянного зодчества московского классицизма. Одноэтажный дом с цокольным этажом принадлежал капралу Измайловского полка Андрею Сытину. Историческую ценность в здании представляют лестницы, фасады, декоративное оформление комнат.