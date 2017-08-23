Московский Международный Дом музыки примет участие в праздновании Дня города
23.08.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дом музыки традиционно принимает участие в праздновании Дня города, предлагая москвичам и гостям столицы бесплатно посетить спектакли и концерты известных исполнителей и коллективов. В этом году ММДМ приглашает зрителей 9 сентября. В дневное время в Театральном зале детей и их родителей ждёт шоу-программа весёлых миниатюр «Цирк чудаков» в исполнении клоунов и ростовых кукол (начало в 13.00). Вечером легендарные «Виртуозы Москвы» и Оркестр Игоря Бутмана сыграют произведения Вивальди, Пьяццоллы, Чайковского и популярные джазовые композиции в программе «Виртуозы – Москве» в Светлановском зале (начало в 19.00).
Для получения бесплатного билета необходимо зарегистрироваться по тел.: (495) 730-18-52, а затем забрать его на стойке службы работы со зрителями в фойе Камерного зала ММДМ до 8 сентября.
Также только в День города каждый посетитель ММДМ сможет купить билеты со скидкой 20% на ряд концертов юбилейного XV сезона в любой из залов Дома музыки. Билеты со скидкой можно приобрести только 9 сентября и только в кассах ММДМ. Количество билетов, участвующих в праздничной акции, ограничено.
Спектакль «Цирк чудаков» - визитная карточка театра «Чудаки». Это красочный мир циркового представления, где клоунов сменяет балет бегемотов, а слоны становятся силачами и с лёгкостью поднимают штангу, «ожившие» музыкальные инструменты – барабан, скрипка, контрабас, труба и кларнет – танцуют канкан, а Гепард, Лягушка и Пеликан исполняют шуточную оперу.
Концерт «Виртуозы – Москве» в Светлановском зале предлагает публике программу классики и джаза: от Вивальди и Чайковского до родоначальника стиля «танго нуэво» Астора Пьяццоллы и джазовых импровизаций. На сцену Светлановского зала выйдут «Виртуозы Москвы», «символ высочайшего духа, законная часть Музыки, пронимающей до костей», как когда-то назвал коллектив Виталий Вульф. Эталон джазового исполнительского искусства продемонстрирует саксофонист Игорь Бутман и его титулованный Московский джазовый оркестр. В вечере примет участие молодая оперная певица, выпускница Молодёжной программы Большого театра Алина Яровая.
Для получения бесплатного билета необходимо зарегистрироваться по тел.: (495) 730-18-52, а затем забрать его на стойке службы работы со зрителями в фойе Камерного зала ММДМ до 8 сентября.
Также только в День города каждый посетитель ММДМ сможет купить билеты со скидкой 20% на ряд концертов юбилейного XV сезона в любой из залов Дома музыки. Билеты со скидкой можно приобрести только 9 сентября и только в кассах ММДМ. Количество билетов, участвующих в праздничной акции, ограничено.
Спектакль «Цирк чудаков» - визитная карточка театра «Чудаки». Это красочный мир циркового представления, где клоунов сменяет балет бегемотов, а слоны становятся силачами и с лёгкостью поднимают штангу, «ожившие» музыкальные инструменты – барабан, скрипка, контрабас, труба и кларнет – танцуют канкан, а Гепард, Лягушка и Пеликан исполняют шуточную оперу.
Концерт «Виртуозы – Москве» в Светлановском зале предлагает публике программу классики и джаза: от Вивальди и Чайковского до родоначальника стиля «танго нуэво» Астора Пьяццоллы и джазовых импровизаций. На сцену Светлановского зала выйдут «Виртуозы Москвы», «символ высочайшего духа, законная часть Музыки, пронимающей до костей», как когда-то назвал коллектив Виталий Вульф. Эталон джазового исполнительского искусства продемонстрирует саксофонист Игорь Бутман и его титулованный Московский джазовый оркестр. В вечере примет участие молодая оперная певица, выпускница Молодёжной программы Большого театра Алина Яровая.
Источник: ММДМ