Московский государственный академический камерный хор выступит в МГК 3 апреля
22.03.2017, 14:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В программе к 45-летию Московского государственного академического камерного хора – сочинения Гайдна и Свиридова. Это совместный проект Московской консерватории, представляемой Симфоническим студенческим оркестром, и прославленного коллектива, возглавляемого Народным артистом СССР Владимиром Мининым.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 3 апреля, понедельник, 19.00
Московский государственный академический камерный хор
Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижёры –
Владимир МИНИН
Тимофей ГОЛЬБЕРГ
Сергей ГОДИН (тенор)
Евгения СОРОКИНА (сопрано)
Алена ШАБАЛИНА (меццо-сопрано)
Игорь ВЯЛЫХ (тенор)
Олег УСЕНКО (бас)
Партия фортепиано – Елена ИЛЬИНА
В программе:
Гайдн – Месса времен войны («Месса с литаврами»), до мажор, Hob. XXII №9
Свиридов, Морли, Пассеро, Томпсон, Стразов, Эшенвалдс, Нименский
«Создавая Московский камерный хор, — вспоминает В. Минин, — я стремился противостоять сложившемуся в советском сознании понятию о хоре как о массе серостей, бездарностей, доказать, что хор — это высочайшее искусство, а не массовое пение. Ведь, по большому счёту, задача хорового искусства — духовное совершенствование личности, эмоциональный и искренний разговор со слушателем. И функция этого жанра...— катарсис слушателя. Произведения должны заставлять человека задумываться — зачем и как он живёт».
Вместе с маэстро в концерте принимает участие победитель II Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Хоровое дирижирование» (2015) Тимофей Гольберг, выпускник Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки, а с 2016 года – дирижёр МГАКХ. «…жест Тимофея Гольберга не совсем похож на традиционный жест хоровых дирижёров. Он более дифференцирован и чёток. В хватке правой руки так и видится воображаемая палочка, что выдает его недавнее симфоническое прошлое (а может быть, и будущее). А левая рука работает именно как хоровая. Сочетание этих двух профессиональных стихий – хоровой и симфонической – даёт весьма плодотворный эффект» – из репортажа Владимира Ойвина.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 3 апреля, понедельник, 19.00
Московский государственный академический камерный хор
Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижёры –
Владимир МИНИН
Тимофей ГОЛЬБЕРГ
Сергей ГОДИН (тенор)
Евгения СОРОКИНА (сопрано)
Алена ШАБАЛИНА (меццо-сопрано)
Игорь ВЯЛЫХ (тенор)
Олег УСЕНКО (бас)
Партия фортепиано – Елена ИЛЬИНА
В программе:
Гайдн – Месса времен войны («Месса с литаврами»), до мажор, Hob. XXII №9
Свиридов, Морли, Пассеро, Томпсон, Стразов, Эшенвалдс, Нименский
«Создавая Московский камерный хор, — вспоминает В. Минин, — я стремился противостоять сложившемуся в советском сознании понятию о хоре как о массе серостей, бездарностей, доказать, что хор — это высочайшее искусство, а не массовое пение. Ведь, по большому счёту, задача хорового искусства — духовное совершенствование личности, эмоциональный и искренний разговор со слушателем. И функция этого жанра...— катарсис слушателя. Произведения должны заставлять человека задумываться — зачем и как он живёт».
Вместе с маэстро в концерте принимает участие победитель II Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Хоровое дирижирование» (2015) Тимофей Гольберг, выпускник Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки, а с 2016 года – дирижёр МГАКХ. «…жест Тимофея Гольберга не совсем похож на традиционный жест хоровых дирижёров. Он более дифференцирован и чёток. В хватке правой руки так и видится воображаемая палочка, что выдает его недавнее симфоническое прошлое (а может быть, и будущее). А левая рука работает именно как хоровая. Сочетание этих двух профессиональных стихий – хоровой и симфонической – даёт весьма плодотворный эффект» – из репортажа Владимира Ойвина.