Московский музей современного искусства объявил о планах на 2017 год
20.12.2016, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый год в Московском музее современного искусства начнётся с выставки наивного искусства конца XIX — начала XXI века. В экспозиции «Наив…но» будут представлены русский авангард, концептуализм и примитивизм. Анри Руссо, Нико Пиросмани, Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Илья Кабаков — всего около 400 работ из фондов MMOMA, Музея русского лубка и наивного искусства и других частных и государственных собраний будут показаны на основной площадке музея на Петровке.
В другом здании MMOMA, в Ермолаевском переулке, 24 января откроется проект-ретроспектива Валерия Айзенберга Migratio. Выставка представит произведения художника, созданные за последние 40 лет. Курирует проект искусствовед, бывший художественный руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов. Ретроспектива Валерия Айзенберга станет последним выставочным проектом в Ермолаевском переулке. Филиал будет переформатирован в образовательный центр со своей библиотекой и лекторием. Два этажа будут оставлены для выставок — но только связанных с образовательной программой. Концепция центра будет объявлена весной, а открытие запланировано на осень 2017 года.
Из грядущих выставочных проектов 2017 года самым неожиданным выглядит Antoni Gaud?. Barcelona. Исполнительный директор MMOMA Василий Церетели отметил, что выставка представит Антонио Гауди не только как архитектора, но и как художника, расскажет о его значительном вкладе в развитие искусства XX века. В экспозицию войдут около 150 работ: чертежи, макеты, проекты, в том числе собора Саграда Фамилия. Посетителям также расскажут о Гауди как о дизайнере мебели.
В сентябре в Московском музее современного искусства состоится первая в России ретроспектива итальянской художницы, представительницы поп-арта Джозетты Фиорони. Выставка называется «60-е в Риме», именно в это время творчество Фиорони привлекло внимание широкого круга критиков. В 1964 году она приняла участие в XXVIII Венецианской биеннале, которая вошла в историю как «биеннале в стиле поп». Это событие стало отправной точкой для художественного явления, получившего название Roman Pop Art, а Джозетта Фиорони превратилась в одну из его важнейших участниц.
В другом здании MMOMA, в Ермолаевском переулке, 24 января откроется проект-ретроспектива Валерия Айзенберга Migratio. Выставка представит произведения художника, созданные за последние 40 лет. Курирует проект искусствовед, бывший художественный руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов. Ретроспектива Валерия Айзенберга станет последним выставочным проектом в Ермолаевском переулке. Филиал будет переформатирован в образовательный центр со своей библиотекой и лекторием. Два этажа будут оставлены для выставок — но только связанных с образовательной программой. Концепция центра будет объявлена весной, а открытие запланировано на осень 2017 года.
Из грядущих выставочных проектов 2017 года самым неожиданным выглядит Antoni Gaud?. Barcelona. Исполнительный директор MMOMA Василий Церетели отметил, что выставка представит Антонио Гауди не только как архитектора, но и как художника, расскажет о его значительном вкладе в развитие искусства XX века. В экспозицию войдут около 150 работ: чертежи, макеты, проекты, в том числе собора Саграда Фамилия. Посетителям также расскажут о Гауди как о дизайнере мебели.
В сентябре в Московском музее современного искусства состоится первая в России ретроспектива итальянской художницы, представительницы поп-арта Джозетты Фиорони. Выставка называется «60-е в Риме», именно в это время творчество Фиорони привлекло внимание широкого круга критиков. В 1964 году она приняла участие в XXVIII Венецианской биеннале, которая вошла в историю как «биеннале в стиле поп». Это событие стало отправной точкой для художественного явления, получившего название Roman Pop Art, а Джозетта Фиорони превратилась в одну из его важнейших участниц.