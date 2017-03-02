Московский планетарий открывает лекторий «Звёздные уроки» для всех желающих. До этого попасть на занятия могли только школьники.

«Звёздные уроки» проходят по субботам в 12:30. Лекции читают астрономы, научные сотрудники Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, Института астрономии Российской академии наук, Института космических исследований Российской академии наук, Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, Физического института имени П.Н. Лебедева и специалисты Московского планетария.

На ближайшее время запланированы три лекции: «В царстве звёзд» (18 марта), «Кометы — небесные странницы» (15 апреля) и «Метеориты — камни с небес» (13 мая). Они рассчитаны на аудиторию от восьми лет.

Детский билет стоит 300 рублей, а сопровождающие взрослые проходят бесплатно.