Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние праздники
28.12.2016, 16:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетить Московский зоопарк в дни новогодних каникул можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00. В последний день уходящего года, 31 декабря, он будет работать с 09:00 до 15:00. Свои двери зоосад откроет уже 1 января в 09:00.
«Новый год — это время чудес и подарков. Поэтому в праздничные дни зоопарк будет работать без выходных. Гостей ожидает специальная программа с кормлением животных и новогодними представлениями. Вход платный согласно прейскуранту в праздничные и выходные дни», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.
Специальная новогодняя программа стартует 3 января. Впервые в зимние каникулы посетители увидят, как кормят красных панд, бамбуковых акул и скатов. Гостям представится редкая возможность рассмотреть питомцев с близкого расстояния, понаблюдать за ними. Зрелищные шоу будут сопровождаться занимательными рассказами киперов (сотрудников, которые ухаживают за животными. — Прим.). От них зрители узнают, в какие игры больше всего любит играть красная панда, что общего между акулой и бамбуком.
Кроме этого, развлекать гостей зоопарк планирует и новогодними программами. С 4 по 8 января здесь пройдёт «Новогодний переполох» с участием настоящего «золотого» петуха — главного символа нового года. В эти же дни на старой территории состоится сказочное представление «Хоровод животных с Дедом Морозом».
Открытые лекции «Зоология с астрологией» пройдут 3, 5 и 7 января. Гости узнают любопытные факты о животных из восточного календаря. Например, посетителям расскажут, почему в него не попал слон. Часть символов восточного календаря гости зоопарка смогут увидеть вживую. Мероприятия пройдут в павильонах «Кошки тропиков», «Приматы» и «Слоны».
В праздники в Московском зоопарке организованы также обзорные экскурсии. Их проведут как по старой, так и по новой территории. Специалисты расскажут о жизни животных в вольерах, их повадках и рационе.
«Новый год — это время чудес и подарков. Поэтому в праздничные дни зоопарк будет работать без выходных. Гостей ожидает специальная программа с кормлением животных и новогодними представлениями. Вход платный согласно прейскуранту в праздничные и выходные дни», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.
Специальная новогодняя программа стартует 3 января. Впервые в зимние каникулы посетители увидят, как кормят красных панд, бамбуковых акул и скатов. Гостям представится редкая возможность рассмотреть питомцев с близкого расстояния, понаблюдать за ними. Зрелищные шоу будут сопровождаться занимательными рассказами киперов (сотрудников, которые ухаживают за животными. — Прим.). От них зрители узнают, в какие игры больше всего любит играть красная панда, что общего между акулой и бамбуком.
Кроме этого, развлекать гостей зоопарк планирует и новогодними программами. С 4 по 8 января здесь пройдёт «Новогодний переполох» с участием настоящего «золотого» петуха — главного символа нового года. В эти же дни на старой территории состоится сказочное представление «Хоровод животных с Дедом Морозом».
Открытые лекции «Зоология с астрологией» пройдут 3, 5 и 7 января. Гости узнают любопытные факты о животных из восточного календаря. Например, посетителям расскажут, почему в него не попал слон. Часть символов восточного календаря гости зоопарка смогут увидеть вживую. Мероприятия пройдут в павильонах «Кошки тропиков», «Приматы» и «Слоны».
В праздники в Московском зоопарке организованы также обзорные экскурсии. Их проведут как по старой, так и по новой территории. Специалисты расскажут о жизни животных в вольерах, их повадках и рационе.