ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году 12 февраля Московскому зоопарку исполнится 153 года. На официальном портале Мэра и Правительства Москвы появилась информация о праздничной программе, которая ждёт москвичей и гостей столицы в одном из старейших зоологических садов Европы.

Сотрудники зоопарка подготовили для всех желающих бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы. Взрослые посетители смогут присоединиться к изготовлению съедобных игрушек для пернатых. Самые маленькие гости увидят зооспектакль «Сказки русского леса», где в главных ролях выступят питомцы контактного зоопарка: лиса, ёжик, заяц, сова, куры и гуси.

– «Спектакль состоит из 2-х частей: кукольного спектакля по мотивам русских народных сказок и беседы с демонстрацией животных», — рассказали специалисты пресс-службы столичного зверинца.

После антракта юные зрители смогут узнать, зачем ежу грибы и ягоды, может ли видеть сова днём, почему зайца называют косым и как лиса может скрывать следы своим хвостом. Малыши не только послушают рассказы о животных, но смогут увидеть и погладить героев сказок.

Специалисты пресс-службы московского зоопарка подчеркнули, что в спектакле будут участвовать только те животные, которые привыкли к общению с посетителями. Представление состоится в 11 часов в галерее на старой территории зоопарка. Встречать гостей у главного входа будут экскурсоводы.

Затем можно будет присоединиться к квесту «Именинный калейдоскоп». Перед его началом всем участникам будут розданы конверты с вопросами. Победителям предстоит угадать почему слово «Август» в зоопарке часто пишут с большой буквы, кто из обитателей самый многодетный и самый юный, а также в каких произведениях русской классической литературы встречается Московский зоопарк.