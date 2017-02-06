ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 февраля Московскому зоопарку исполняется 153 года. Один из старейших зоосадов Европы приготовил для горожан и туристов праздничную программу. В этот день гостей ждут бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы. Взрослым представится редкая возможность смастерить съедобные игрушки для птиц. Для самых маленьких посетителей (от трёх до шести лет) приготовили премьеру зооспектакля «Сказки русского леса». Главные роли в нём исполнят питомцы контактного зоопарка: лиса, ёжик, заяц, сова, куры и гуси.

«Представление состоит из двух частей: кукольного спектакля по мотивам русских народных сказок и беседы с демонстрацией животных», — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка.

Во второй части дети узнают, зачем ёжику грибы и ягоды, видит ли сова днём, откуда у зайца прозвище Косой и как лиса хвостом заметает следы. Дети смогут не только послушать рассказы о животных, но и увидеть самих героев и погладить их. В пресс-службе зоопарка отметили, что в спектакле примут участие только те животные, которые привыкли к общению с посетителями. Представление пройдёт в галерее на старой территории. Встречать гостей у главного входа будут экскурсоводы. Начало в 11:00.

А в 13:00 начнётся квест «Именинный калейдоскоп». Перед стартом всем желающим раздадут конверты с вопросами. Чтобы дойти до финала и получить сувениры, участникам предстоит угадать, к примеру, почему слово «Август» в зоопарке часто пишут с большой буквы, кто из обитателей самый многодетный и самый юный, а также в каких произведениях русской классической литературы встречается Московский зоопарк. На одной из точек маршрута участникам придётся превратиться в слонов и вырабатывать «грациозную» слоновью походку. Завершится квест мастер-классом. Участникам предстоит смастерить полезные съедобные игрушки для обитателей «Дома птиц».

В 15:00 начнётся лекция про обогащение среды: специалисты расскажут о том, как сделать жизнь животных в зоопарке сложнее, а значит, интереснее с помощью головоломок, игрушек и кормушек. По окончании лекции участники смогут посетить экскурсию в павильоне «Приматы», где увидят, как работает наука обогащения.