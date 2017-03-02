ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субботу, 4 марта, Московский зоопарк отметит Международный день кошек. В этот день посетителей ждут бесплатные экскурсии, на которых расскажут о представителях семейства кошачьих. Гости праздника также смогут посмотреть кормление бенгальского тигра и увидеть символ Московского зоопарка — скрытного манула.

«В обычный день увидеть манула — большая удача. Плохо приручаемое нелюдимое животное всё свободное время предпочитает проводить вдали от посторонних глаз. 4 марта с 13:00 до 15:00 у вольера с манулом мы проведём публичные “смотрины”. В этом нам помогут заранее спрятанные вдоль вольера игрушки и лакомства, они будут призывать животных к активности», — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка.

На такую же хитрость пойдут специалисты и с другими обитателями. 4 марта можно будет увидеть вблизи почти всех кошек столичного зоосада. Гостям выпадет редкая возможность понаблюдать за игрой степных котов или полюбоваться дальневосточным леопардом и пумой. На 13:00 запланировано публичное кормление бенгальского (белого) тигра.

Посетителей ждут две бесплатные экскурсии «Кошки Московского зоопарка» — в 13:00 и в 14:00. На них зоологи расскажут о жизни хищников. Гостям предстоит узнать, почему нельзя приручить манула, как часто моют и причёсывают рысь, почему тигры живут в вольерах поодиночке и другие интересные факты.

«Посетителей также ждут лекции, викторины и квест о диких кошках. Все эти мероприятия бесплатные. Гостям нужно будет только приобрести входной билет», — пояснили в пресс- службе.

Международный день кошек отмечается 1 марта, но столичный зоопарк перенёс празднование на выходной день, субботу, чтобы больше москвичей смогли посетить мероприятия.