ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский зоопарк нашёл помещение для создания дома для насекомых, или инсектария. Это будет совершенно новый современный научно-познавательный комплекс. Он разместится в трёхэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, которое находится на старой территории зоопарка. Это здание расположено между улицей Большая Грузинская и Зоологическим проездом. До последнего времени его использовали для административных нужд. Именно здесь посетители смогут круглый год слушать пение сверчков и кузнечиков, наблюдать за мерцанием светлячков и полетом тропических бабочек. Также гости инсектария смогут побывать в лабораториях, где учёные-энтомологи занимаются разведением насекомых, в том числе и тех, которые предназначены на корм насекомоядным животным зоопарка.



«Мы планируем увеличить коллекцию насекомых зоопарка в два раза. В обновлённой экспозиции будет представлено свыше 200 видов беспозвоночных. Дом насекомых Московского зоопарка станет одним из крупнейших в Европе. Он вберёт в себя опыт лучших японских и европейских инсектариев, таких как знаменитые “Мир насекомых” в японской префектуре Гунма и “Эсаполис” в итальянском городе Падуе, специалисты которых помогают нам в проектировании инсектария», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.



Обустройство помещений дома для насекомых и пополнение коллекции начнется в 2018 году. В инсектарии будут жить редкие виды бабочек и жуков, такие как геркулес и фрегат, жуки-светляки, муравьи-листорезы, разнообразные палочники, кузнечики, богомолы, а также пауки, скорпионы, многоножки и многие другие беспозвоночные. Впервые за долгие годы в зоопарке появятся термиты, разнообразные осы и пчёлы.



Гости дома насекомых смогут посетить оранжерею, которая разместится на мансардном этаже здания, где можно будет погулять среди летающих тропических бабочек. Там позволят понаблюдать за превращением золотистых куколок в папирусных бабочек, легко порхающих среди цветущих растений, а также увидеть кормление парусников Румянцева и пугающих своими огромными глазчатыми крыльями совиных бабочек. В инсектарии планируется также разместить научные лаборатории для разведения и изучения беспозвоночных, в том числе редких российских и тропических видов, занесенных в Красные книги России и Международного союза охраны природы. Кроме научной работы, здесь будут проводить экскурсии для гостей зоопарка. Посетителей познакомят с работой специалистов-энтомологов в реальных условиях. На интерактивных панелях будут транслировать научно-популярные фильмы о жизни насекомых. Для детей установят сенсорные экраны с тематическими познавательными программами о разных видах насекомых.



Сейчас коллекция беспозвоночных животных Московского зоопарка представлена в нескольких павильонах. В павильоне «Арахноландия» можно познакомиться с пауками-птицеедами, а в павильоне «Птицы и бабочки» — увидеть за стеклом тропических бабочек, палочников и других насекомых. В «Оранжерее» с февраля этого года открылась экспозиция ночных бабочек-бражников.