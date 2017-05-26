Московской консерватории передадут в дар бюст Виктора Мержанова
26.05.2017, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Торжественная церемония передачи в дар Консерватории бронзового скульптурного образа патриарха отечественного фортепианного искусства Виктора Мержанова состоится 29 мая в 18.00 в фойе партера Большого зала у картины "Славянские композиторы".
Виктору Мержанову выпал особый жребий: связать века, через многие годы пронести непреходящие ценности, воспринятые от великих учителей, и передать их далеким поколениям. От Нейгауза, Фейнберга, Гедике воспринял Мержанов общий высокий строй музицирования, серьёзность задач. Он всегда призывал служить музыке, искусству, воспитывать публику, возвышая её, а не потакая низменным вкусам.
С 1936 года, когда студент Мержанов переступил порог Московской консерватории, и до конца жизни — свыше 65 лет — он был тесно связан с альма-матер.
Педагогическая деятельность профессора Мержанова включала, помимо преподавания в Московской консерватории и огромного количества мастер-классов, работу в Варшавской Академии (1973 – 1978) и Высшей музыкальной школы немецкого города Троссинген (1990 – 1998).
Мержанов прошёл Великую отечественную войну и, вернувшись в Москву, он одерживает триумфальную победу на Всесоюзном конкурсе (1945 – 1946) — удостаивается I премии, разделив её со Святославом Рихтером.
Это дало старт его блестящей концертной карьере. На протяжении более шестидесяти лет Виктор Мержанов концертировал во множестве стран: дал более двух тысяч концертов в 330 городах. Среди дирижёров, аккомпанировавших Мержанову, — Кондрашин, Гаук, Аносов, Зандерлинг, Иванов, Светланов, Нойман, Рождественский, Темирканов.
Мержанов был членом жюри самых крупных конкурсов (в частности, по рекомендации Эмиля Гилельса, двенадцать раз работал в жюри конкурса им. Королевы Елизаветы в Брюсселе), занимался разнообразной общественной деятельностью (особо значима инициатива Мержанова по созданию в России Рахманиновского общества). Его перу принадлежит ряд научных статей (в частности, о Сонате си-бемоль минор Шопена и Пятой сонате Скрябина) и редакций, в том числе редакция "Хорошо темперированного клавира" Баха — композитора, перед которым он всегда преклонялся.
Инициатором проекта выступила сестра музыканта, Маргарита Карповна Мержанова. Работу над бюстом выполнил скульптор, член Творческого Союза Художников России, Московского Союза Художников, Международного Художественного фонда Вячеслав Пилипер.
Вячеслав Семёнович Пилипер родился в 1953 году в Москве, в семье скульптора С.М. Пилипера. В 1974 году окончил Московский Авиационный мотостроительный техникум. В служба в Советской Армии. В 1974 году принят резчиком по художественной обработке камня на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья им. Е.Ф. Белашовой. Работал над созданием монументальной, парковой, станковой скульптуры под руководством известных скульпторов: А.П. Кибальникова, Л.Е. Кербеля, Б.И. Дюжева, В.М. Клыкова. Отмечен почётными грамотами. В 1989 году окончил Заочный университет искусств ЗНУИ.
С 1981 года постоянный участник московских, республиканских, всесоюзных, всероссийских и международных выставок. Автор мемориального комплекса погибшим десантникам 45-го полка г. Кубинка; автор монумента Защитникам Отечества г. Юбилейный Московской области; автор галереи скульптурных бюстов героям Великой Отечественной войны, командующих танковыми армиями для военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники М.О. РФ. Награжден медалями: "Достойному" Российская Академия Художеств; Золотой медалью Творческого Союза Художников России; "850 лет городу Москве"; "За Мужество и гуманизм"; "65 лет Великой Победы", дипломами, грамотами и благодарственными письмами.
Член Творческого Союза Художников России, Московского Союза Художников, Международного Художественного фонда. С 2008 года работает доцентом в Московской Гуманитарной Технической Академии МГТА. Работы находятся в музеях и частных коллекциях. Живёт и работает в Москве.
Виктору Мержанову выпал особый жребий: связать века, через многие годы пронести непреходящие ценности, воспринятые от великих учителей, и передать их далеким поколениям. От Нейгауза, Фейнберга, Гедике воспринял Мержанов общий высокий строй музицирования, серьёзность задач. Он всегда призывал служить музыке, искусству, воспитывать публику, возвышая её, а не потакая низменным вкусам.
С 1936 года, когда студент Мержанов переступил порог Московской консерватории, и до конца жизни — свыше 65 лет — он был тесно связан с альма-матер.
Педагогическая деятельность профессора Мержанова включала, помимо преподавания в Московской консерватории и огромного количества мастер-классов, работу в Варшавской Академии (1973 – 1978) и Высшей музыкальной школы немецкого города Троссинген (1990 – 1998).
Мержанов прошёл Великую отечественную войну и, вернувшись в Москву, он одерживает триумфальную победу на Всесоюзном конкурсе (1945 – 1946) — удостаивается I премии, разделив её со Святославом Рихтером.
Это дало старт его блестящей концертной карьере. На протяжении более шестидесяти лет Виктор Мержанов концертировал во множестве стран: дал более двух тысяч концертов в 330 городах. Среди дирижёров, аккомпанировавших Мержанову, — Кондрашин, Гаук, Аносов, Зандерлинг, Иванов, Светланов, Нойман, Рождественский, Темирканов.
Мержанов был членом жюри самых крупных конкурсов (в частности, по рекомендации Эмиля Гилельса, двенадцать раз работал в жюри конкурса им. Королевы Елизаветы в Брюсселе), занимался разнообразной общественной деятельностью (особо значима инициатива Мержанова по созданию в России Рахманиновского общества). Его перу принадлежит ряд научных статей (в частности, о Сонате си-бемоль минор Шопена и Пятой сонате Скрябина) и редакций, в том числе редакция "Хорошо темперированного клавира" Баха — композитора, перед которым он всегда преклонялся.
Инициатором проекта выступила сестра музыканта, Маргарита Карповна Мержанова. Работу над бюстом выполнил скульптор, член Творческого Союза Художников России, Московского Союза Художников, Международного Художественного фонда Вячеслав Пилипер.
Вячеслав Семёнович Пилипер родился в 1953 году в Москве, в семье скульптора С.М. Пилипера. В 1974 году окончил Московский Авиационный мотостроительный техникум. В служба в Советской Армии. В 1974 году принят резчиком по художественной обработке камня на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья им. Е.Ф. Белашовой. Работал над созданием монументальной, парковой, станковой скульптуры под руководством известных скульпторов: А.П. Кибальникова, Л.Е. Кербеля, Б.И. Дюжева, В.М. Клыкова. Отмечен почётными грамотами. В 1989 году окончил Заочный университет искусств ЗНУИ.
С 1981 года постоянный участник московских, республиканских, всесоюзных, всероссийских и международных выставок. Автор мемориального комплекса погибшим десантникам 45-го полка г. Кубинка; автор монумента Защитникам Отечества г. Юбилейный Московской области; автор галереи скульптурных бюстов героям Великой Отечественной войны, командующих танковыми армиями для военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники М.О. РФ. Награжден медалями: "Достойному" Российская Академия Художеств; Золотой медалью Творческого Союза Художников России; "850 лет городу Москве"; "За Мужество и гуманизм"; "65 лет Великой Победы", дипломами, грамотами и благодарственными письмами.
Член Творческого Союза Художников России, Московского Союза Художников, Международного Художественного фонда. С 2008 года работает доцентом в Московской Гуманитарной Технической Академии МГТА. Работы находятся в музеях и частных коллекциях. Живёт и работает в Москве.