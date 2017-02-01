ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Городские фестивали стали уже одной из визитных карточек Москвы. И москвичам, и туристам полюбились эти настоящие общегородские праздники. Совсем недавно закончился один из самых любимых всеми фестивалей - «Путешествие в Рождество» , и вот уже на подходе очередной праздник. 17 февраля в столице начнут работать площадки фестиваля «Московская масленица».

Фестиваль пройдёт с 17 по 26 февраля. В эти дни в центра города будет работать порядка 30 точек, на которых можно будет купить блины. Гости фестиваля смогут попробовать традиционные блины разных стран, поучаствовать в мастер-классах и разнообразных масленичных забавах.

Гости фестиваля смогут не только попробовать блины на вкус, но и самим приготовить их, узнать рецепты разных видов блинов. На мастер-классах всех желающих научат готовить гречишные блины, гурьевские, шоколадные, и даже блины из сельдерея. Для любителей сладких лакомств — оладьи с различными видами варенья, арахисовым маслом, шоколадным мороженым, печёным яблоком и варёной сгущёнкой, с зефиром и карамелью. Гостям фестиваля работающие на площадках кулинары расскажут, как готовят блины в разных странах: китайские блинчики из заварного теста с креветками и томатной заправкой, французские — с апельсинами и малиной, японские оладьи с кабачками и кунжутом, также раскроют секреты приготовления вкусных русских блинов и блинчиков.