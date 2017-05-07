Москвичам и гостям столицы расскажут об истории Царицыно
07.05.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В мае музей-заповедник Царицыно запускает экскурсии "Быль и новь Царицына". Посетить их можно будет с 10 по 29 мая.
Гостям расскажут об истории села Чёрная Грязь (впоследствии — Царицыно) со времени приобретения его Екатериной II и до начала XX века, когда эти земли стали популярным дачным районом.
В экспозиции представлены гравюры, портреты, предметы быта XIX века из собрания музея-заповедника «Царицыно».
Участники экскурсии познакомятся с планами и чертежами архитекторов В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, по которым строился царицынский ансамбль, узнают, зачем Екатерина II в 1775 году приехала в Москву и почему Царицыно так и не стало резиденцией императрицы.
Гостям расскажут об истории села Чёрная Грязь (впоследствии — Царицыно) со времени приобретения его Екатериной II и до начала XX века, когда эти земли стали популярным дачным районом.
В экспозиции представлены гравюры, портреты, предметы быта XIX века из собрания музея-заповедника «Царицыно».
Участники экскурсии познакомятся с планами и чертежами архитекторов В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, по которым строился царицынский ансамбль, узнают, зачем Екатерина II в 1775 году приехала в Москву и почему Царицыно так и не стало резиденцией императрицы.