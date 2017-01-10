Москвичи выберут символ выпускного на Воробьёвых горах
10.01.2017, 21:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В "Активном гражданине" стартует голосование за символ выпускного вечера столицы. В этом году торжества организуют на трёх площадках. Одиннадцатиклассники встретятся не только в Парке Горького, но и в Зеленограде и на территории Дворца пионеров на Воробьёвых горах.
В голосовании "активные граждане" выберут символ выпускного на Воробьёвых горах. Среди возможных вариантов - летучий корабль, который олицетворяет устремлённость в будущее, путеводные звёзды, жар-птица, символизирующая мечты выпускников, и дерево желаний - образ экологически чистого будущего. Проголосовать можно на сайте ag.mos.ru или в мобильном приложении проекта.
От того, какое именно изображение выберут москвичи, будет зависеть концепция праздника выпускников. Детали программы горожане смогут уточнить по итогам второго этапа голосования в феврале-марте 2017 года.
Программу главного городского выпускного бала уже не в первый раз составляют с учётом мнения самих выпускников - участников проекта "Активный гражданин". Так, в прошлом году праздник прошёл под девизом "Мотор! Поехали!" и был посвящён Году российского кино.
Прощаться со школой в этом году будут в ночь с 23 на 24 июня. На всех трёх площадках выпускники смогут гулять до 06:00.
В голосовании "активные граждане" выберут символ выпускного на Воробьёвых горах. Среди возможных вариантов - летучий корабль, который олицетворяет устремлённость в будущее, путеводные звёзды, жар-птица, символизирующая мечты выпускников, и дерево желаний - образ экологически чистого будущего. Проголосовать можно на сайте ag.mos.ru или в мобильном приложении проекта.
От того, какое именно изображение выберут москвичи, будет зависеть концепция праздника выпускников. Детали программы горожане смогут уточнить по итогам второго этапа голосования в феврале-марте 2017 года.
Программу главного городского выпускного бала уже не в первый раз составляют с учётом мнения самих выпускников - участников проекта "Активный гражданин". Так, в прошлом году праздник прошёл под девизом "Мотор! Поехали!" и был посвящён Году российского кино.
Прощаться со школой в этом году будут в ночь с 23 на 24 июня. На всех трёх площадках выпускники смогут гулять до 06:00.