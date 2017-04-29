Москвичи выберут, какие станции Кольцевой линии включить в реестр объектов культурного наследия первыми
29.04.2017, 14:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москвичи решат, какие станции Кольцевой линии метро должны первыми войти в реестр объектов культурного наследия.
Голосование стартовало 27 апреля на сайте "Активный гражданин" и в мобильном приложении проекта. Пользователи смогут выбрать до трех вариантов ответа.
Московский метрополитен - это уникальный подземный музей, многие из элементов которого представляют историческую ценность. Сегодня 12 из 203 станций уже признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под охраной государства. В основном это станции, построенные в годы Великой Отечественной войны или служившие для укрытия во время авианалетов. Среди них "Автозаводская" (1943), "Бауманская" (1944), "Измайловский парк" (1944), "Красные Ворота" (1935), "Кропоткинская" (1935), "Маяковская" (1938), "Новокузнецкая" (1943), "Павелецкая" (1943), "Семеновская" (1944), "Чистые пруды" (1935), "Электрозаводская" (1944 год), а также станция "Университет", открытая в 1959 году.
Сейчас ведется работа по включению в реестр памятников станций Кольцевой линии, построенных в 1950-е годы. Статус памятника позволит сохранить исторический вид станций и ужесточить ответственность в случае причинения вреда объектам.
Создание Кольцевой линии помогло разгрузить радиальные ветки и облегчить пассажирам пересадку с одной линии на другую. Каждая станция имеет индивидуальное оформление, но все они объединены темой триумфа Великой Победы. Для воплощения идеи торжества здесь использованы элементы классической архитектуры Античности, Средних веков и эпохи Возрождения.
Голосование стартовало 27 апреля на сайте "Активный гражданин" и в мобильном приложении проекта. Пользователи смогут выбрать до трех вариантов ответа.
Московский метрополитен - это уникальный подземный музей, многие из элементов которого представляют историческую ценность. Сегодня 12 из 203 станций уже признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под охраной государства. В основном это станции, построенные в годы Великой Отечественной войны или служившие для укрытия во время авианалетов. Среди них "Автозаводская" (1943), "Бауманская" (1944), "Измайловский парк" (1944), "Красные Ворота" (1935), "Кропоткинская" (1935), "Маяковская" (1938), "Новокузнецкая" (1943), "Павелецкая" (1943), "Семеновская" (1944), "Чистые пруды" (1935), "Электрозаводская" (1944 год), а также станция "Университет", открытая в 1959 году.
Сейчас ведется работа по включению в реестр памятников станций Кольцевой линии, построенных в 1950-е годы. Статус памятника позволит сохранить исторический вид станций и ужесточить ответственность в случае причинения вреда объектам.
Создание Кольцевой линии помогло разгрузить радиальные ветки и облегчить пассажирам пересадку с одной линии на другую. Каждая станция имеет индивидуальное оформление, но все они объединены темой триумфа Великой Победы. Для воплощения идеи торжества здесь использованы элементы классической архитектуры Античности, Средних веков и эпохи Возрождения.