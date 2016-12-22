ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дни проведения светового шоу на Спасской башне, а именно с 27 по 31 декабря и 2 января, музеи Казанского Кремля будут открыты до позднего вечера, до 21:00 (касса до 20:30).

В новогодние праздники с 1 по 8 января 2017 года Музей естественной истории Татарстана, Центр «Эрмитаж-Казань», Выставочный зал «Манеж», Музей истории государственности Татарстана, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора будут открыты ежедневно.

1 января – с 12:00 до 18:00.

2 января (в день проведения светового шоу) – с 10:00 до 21:00.

3-5, 7 и 8 января – с 10:00 до 18:00.