Музеи Московского Кремля представили новый сайт к выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель"
14.02.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 марта 2017 года в Музеях Московского Кремля откроется выставка «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель», призванная познакомить российскую публику с величайшими достижениями французской средневековой культуры. Этот совместный выставочный проект Музеев Кремля и Центра Национальных Памятников (Франция) при поддержке Посольства Франции станет центральным событием перекрёстного года культурного туризма России и Франции.
Музеи Московского Кремля запустили тематический сайт-сателлит к выставке «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».
На сайте представлен рассказ о выставке, программа мероприятий, которые пройдут в рамках проекта, также можно ознакомиться с богатым иллюстративным материалом.
Музеи Московского Кремля запустили тематический сайт-сателлит к выставке «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».
На сайте представлен рассказ о выставке, программа мероприятий, которые пройдут в рамках проекта, также можно ознакомиться с богатым иллюстративным материалом.