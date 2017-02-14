ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 марта 2017 года в Музеях Московского Кремля откроется выставка «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель», призванная познакомить российскую публику с величайшими достижениями французской средневековой культуры. Этот совместный выставочный проект Музеев Кремля и Центра Национальных Памятников (Франция) при поддержке Посольства Франции станет центральным событием перекрёстного года культурного туризма России и Франции.

Музеи Московского Кремля запустили тематический сайт-сателлит к выставке «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».

На сайте представлен рассказ о выставке, программа мероприятий, которые пройдут в рамках проекта, также можно ознакомиться с богатым иллюстративным материалом.