ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка реликвий из парижского Сент-Шапель, экспозиции японского декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков и предметов, рассказывающих о Португальской колониальной империи, пройдут в Музеях Московского Кремля в новом сезоне.

Выставка "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель" откроется 3 марта. В рамках проекта Музеев Кремля и французского Центра Национальных Памятников публику познакомят с готическим искусством Франции XIII века времён его расцвета. В Москве будут выставлены артефакты из Сент-Шапель, Лувра, музея Клюни и других собраний.

Одним из центральных экспонатов выставки станет Реликварий Тернового венца, созданный в 1806 году для Тернового венца Спасителя, приобретённого Людовиком IX Святым (1214-1270) у императора Латинской империи Балдуина II в 1239 году, а ныне хранящегося в Соборе Парижской Богоматери.

В июле впервые в Музеях Кремля откроется выставка произведений декоративно-прикладного искусства Японии конца XVIII-начала XX века из частного собрания известного британского учёного, профессора Нассера Дэвида Халили. Зрителям представят многочисленные разновидности японских кимоно периодов Эдо и Мэйдзи, образцы вышивок шёлком, художественного металла, фарфора, а также эмалевых изделий, созданных мастерами - официальными поставщиками двора японских императоров. Устроители отмечают, что значительная часть из 90 экспонатов смотра ранее не демонстрировалась широкой публике.

Открытие выставки, рассказывающей об истории и культуре Португальской колониальной империи XVI-XVIII веков, запланировано на 8 декабря 2017 года. В рамках проекта более двухсот экспонатов из российских и португальских собраний познакомят посетителей с великолепием португальского двора, традициями португальского мореплавания, науки и культуры, а также расскажут о взаимном влиянии и культурном обмене метрополии с её владениями в Индии, Китае, Японии, Африке и Бразилии.