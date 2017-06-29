ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (Музеи Московского Кремля) объявляет о запуске мультимедийного приложения для смартфонов и планшетов «Музеи Кремля. Оружейная палата». Приложение уже доступно для скачивания в каталоге новинок AppStore и GooglePlay.

Музеи Московского Кремля совместно с компанией «КАМИС» подготовили мультимедийное приложение, которое включает в себя всю информацию об Оружейной палате: план музея, навигацию по экспозиции, аудиогид, информацию о залах и предметах, игры и квесты. Начиная с 28 июля, каждый пользователь смартфона может скачать приложение как удалённо, так и находясь в Оружейной палате, используя услугу wi-fi, доступную во всех залах экспозиции.

Для использования приложения в качестве путеводителя посетителю следует выбрать опцию «Обзор экспозиции».