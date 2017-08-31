ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мосгортур займётся повышением туристической привлекательности музеев, находящихся в ведении Департамента культуры города Москвы. В ближайших планах турагентства - обеспечить онлайн-продажи билетов в учреждениях, где эта услуга ещё недоступна.



Туристическое агентство разработает комплекс мер, направленных на внедрение современных технологий обслуживания музейных посетителей. Билетные системы и онлайн-сервисы ждёт модернизация и возможность в дальнейшем конструировать различные туристические и просветительские маршруты, а музеи города будут включены в городские программы и проекты туриндустрии.



«За несколько лет Мосгортур сделал большой шаг в развитии. Компания стала лидером и экспертом в отрасли детского отдыха. Например, в этом году город доверил организацию детского отдыха только Мосгортуру. Было принято решение объединить турагентство и Московский центр музейного развития. Теперь продвижением московских музеев будет заниматься надежная и опытная компания», — отметил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.



Работу сотрудники Мосгортура будут вести в тесном диалоге с экспертным и музейным сообществами, ориентируясь на отечественную и зарубежную практику.



«На данный момент в ведении Департамента культуры города Москвы больше 40 музеев. Среди них есть известные, такие как Музей современного искусства, “Мультимедиа-арт-музей”, Музей Москвы или Музей космонавтики. А есть менее заметные, в том числе и в силу удаленности от центра города, например Музей Паустовского или Музей обороны Москвы, но обладающие богатыми коллекциями и реализующие очень интересные просветительские проекты. К сожалению, пока далеко не все москвичи и тем более гости города знают о существовании подобных музеев и их мероприятиях. Задача Мосгортура состоит в том, чтобы, с одной стороны, рассказать о существующих программах, а с другой — скомпоновать музейные предложения таким образом, чтобы они были востребованы у различных категорий посетителей. Необходимо создать условия, чтобы посещение музеев стало для жителей города частью повседневного досуга, интеллектуального отдыха, способом дополнительного образования. Также я считаю, что очень многие недооцененные в туротрасли московские музеи имеют большой потенциал, чтобы стать новыми точками притяжения на туристической карте Москвы», — отметил заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.



Мосгортур — крупнейший в России организатор детского отдыха полного цикла. Ежегодно по путевкам турагентства отдыхают более 60 тысяч детей, среди них — дети льготных категорий, участники спортивных и творческих коллективов, коммерческие туристы. Учреждение самостоятельно разрабатывает программы полезного отдыха, направленные на интеллектуальное и личностное развитие ребенка.