Музеи России представляют свои инклюзивные программы на фестивале "Интермузей 2017"
26.05.2017, 22:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XIX Международный фестиваль музеев "Интермузей 2017", который проходит с 25 по 29 мая в ЦВЗ "Манеж", включает специальные программы, посвящённые теме инклюзивной доступности российских музеев. Среди мероприятий: дискуссия "Формирование дружелюбной среды", организованная ГМИИ имени А. С. Пушкина; панельная дискуссия "Музеи и социальная инклюзия: практические аспекты" с презентацией нового масштабного проекта под названием "Инклюзивный музей", которую проведёт партнёр фестиваля - ИКОМ России.
ГМИИ имени А. С. Пушкина все дни работы фестиваля представляет на своём стенде (№ 617) 3D-модель Музейного городка - современного музейного комплекса, который через несколько лет появится в центре Москвы на Волхонке. С помощью тактильной модели слепые и слабовидящие люди смогут получить представление о будущем Пушкинского музея. Также здесь демонстрируются 3D-макеты картин "Голубь" П. Пикассо и "Натюрморт. Раковина на чёрном мраморе" А. Матисса из собрания музея. Зрячие посетители смогут открыть для себя тактильный опыт восприятия и понять ощущения невидящих людей благодаря тёмным очкам, которые выдаются на стенде. Специалисты ГМИИ проведут для гостей Фестиваля ознакомительные "тактильные" экскурсии. Для глухих и слабослышащих пройдут экскурсии о Музейном городке на жестовом языке.
27 мая в 12:15 в рамках деловой программы начнётся панельная дискуссия "Музеи и социальная инклюзия: практические аспекты" (организатор: партнёр фестиваля - ИКОМ России). Основные темы: Что такое "инклюзия" в музеях? Как организовать обучение всех сотрудников музея, имеющих контакт с посетителями, специфике взаимодействия с людьми с инвалидностью и особенностями развития? Роль фондов, общественных организаций и других учреждений социальной сферы в реализации инклюзивных музейных программ. Как оценить результат от проводимых мероприятий? Возможные пути для решения проблем с финансированием.
Среди участников - представители Государственного Эрмитажа, музея "Огни Москвы", музея-заповедника "Царицыно", музея занимательных наук "Экспериментаниум" и др. А также эксперты профильных организаций.
Дискуссия завершится в 15:00 презентацией нового масштабного проекта "Инклюзивный музей". Его цель - развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации детей с инвалидностью музейными средствами, а также формирование в музеях доступной среды.
27 и 28 мая на "Интермузее" пройдёт инклюзивная культурная программа для воспитанников благотворительного фонда "Подари жизнь" ̶ детей, перенёсших онкогематологические заболевания. Для них состоится театрализованная лекция "В поисках красной шапочки", ведущей которой станет лауреат театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая актриса" Мария Смольникова. Они также смогут посетить интерактивное занятие "Рисуем пространство". А также увидеть 28 мая (12.30 - 13.30) на сцене фестиваля спектакль "Сказ о том, как Стрелец счастье нашёл", созданный Российским военно-историческим обществом (РВИО).
ГМИИ имени А. С. Пушкина все дни работы фестиваля представляет на своём стенде (№ 617) 3D-модель Музейного городка - современного музейного комплекса, который через несколько лет появится в центре Москвы на Волхонке. С помощью тактильной модели слепые и слабовидящие люди смогут получить представление о будущем Пушкинского музея. Также здесь демонстрируются 3D-макеты картин "Голубь" П. Пикассо и "Натюрморт. Раковина на чёрном мраморе" А. Матисса из собрания музея. Зрячие посетители смогут открыть для себя тактильный опыт восприятия и понять ощущения невидящих людей благодаря тёмным очкам, которые выдаются на стенде. Специалисты ГМИИ проведут для гостей Фестиваля ознакомительные "тактильные" экскурсии. Для глухих и слабослышащих пройдут экскурсии о Музейном городке на жестовом языке.
27 мая в 12:15 в рамках деловой программы начнётся панельная дискуссия "Музеи и социальная инклюзия: практические аспекты" (организатор: партнёр фестиваля - ИКОМ России). Основные темы: Что такое "инклюзия" в музеях? Как организовать обучение всех сотрудников музея, имеющих контакт с посетителями, специфике взаимодействия с людьми с инвалидностью и особенностями развития? Роль фондов, общественных организаций и других учреждений социальной сферы в реализации инклюзивных музейных программ. Как оценить результат от проводимых мероприятий? Возможные пути для решения проблем с финансированием.
Среди участников - представители Государственного Эрмитажа, музея "Огни Москвы", музея-заповедника "Царицыно", музея занимательных наук "Экспериментаниум" и др. А также эксперты профильных организаций.
Дискуссия завершится в 15:00 презентацией нового масштабного проекта "Инклюзивный музей". Его цель - развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации детей с инвалидностью музейными средствами, а также формирование в музеях доступной среды.
27 и 28 мая на "Интермузее" пройдёт инклюзивная культурная программа для воспитанников благотворительного фонда "Подари жизнь" ̶ детей, перенёсших онкогематологические заболевания. Для них состоится театрализованная лекция "В поисках красной шапочки", ведущей которой станет лауреат театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая актриса" Мария Смольникова. Они также смогут посетить интерактивное занятие "Рисуем пространство". А также увидеть 28 мая (12.30 - 13.30) на сцене фестиваля спектакль "Сказ о том, как Стрелец счастье нашёл", созданный Российским военно-историческим обществом (РВИО).