ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году, объявленном Годом экологии в России, Музей-заповедник М. А. Шолохова в Ростовской области планирует целый ряд природоохранных мероприятий и событий, посвящённых теме экологии.



Зона охраняемого природного ландшафта музея-заповедника составляет почти 40 тысяч гектаров. Она охватывает территорию исключительной природной красоты, эстетической и рекреационной ценности.



Будучи увлечённым охотником и рыболовом, Михаил Александрович Шолохов очень бережно относился к природе, заботился об охране лесов и водоемов, о сохранении донской фауны, обогащении ее новыми видами. Шолохов постоянно держал в поле зрения все проблемы состояния природных богатств Верхнего Дона.



Музей-заповедник М. А. Шолохова на протяжении многих лет проводит различные мероприятия экологической и природоохранной направленности. Год экологии в России позволит расширить круг их участников и привлечь внимание широкой аудитории к деятельности музея. В экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» будет представлена выставка «Михаил Шолохов – певец донской природы» из собрания музея-заповедника. Экспонаты расскажут о писателе как мастере изображения пейзажа, его вкладе в сохранение природных богатств нашей страны, увлечении охотой и рыбалкой.



Особое внимание будет уделено экологическому просвещению. Планируются весенняя и осенняя экологические недели, в ходе которых школьники Ростовской области и соседних регионов примут участие во встречах, конференциях, акциях, слётах, викторинах.