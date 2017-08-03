ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители и гости столицы смогут вместе с гидом совершить прогулку на теплоходе и прокатиться на поезде, поиграть в старинные игры в усадьбах и послушать уличных музыкантов на фестивале.

К празднованию 870-летия столицы Департамент культуры и Музей Москвы организуют более десяти бесплатных экскурсий.

Во дворе Музея Москвы пройдёт фестиваль «Музей и город». Посетители увидят выставку, посвящённую истории города, послушают рассказы о выдающихся москвичах. Там выступят уличные художники и музыканты, а жители смогут принять участие в обсуждении культурных проектов, в том числе в сфере информационных технологий. Праздничные мероприятия будут проводиться в течение двух дней, 9 и 10 сентября, с 10:00 до 20:00.

Участники экскурсии «По Москве-реке сквозь столетия» увидят Воробьевы горы, где еще до нашей эры располагались древние поселения, а также пять сталинских высоток, Новодевичий монастырь и другие достопримечательности. Во время прогулки экскурсантам расскажут об истории Андреевского моста, который в 1999–2000 годах передвинули на два километра вниз по реке и «поставили» в Парке Горького. Кроме того, участникам покажут старейшую набережную столицы — Кремлевскую, а также самое длинное здание Москвы XVIII века — Императорский воспитательный дом на Москворецкой набережной.

Экскурсия будет проходить 9 сентября в 18:00 и 10 сентября в 11:00, продолжительность — два часа 15 минут. Маршрут начнется от причала «Новоспасский мост». Экскурсия бесплатная, но участникам нужно оплатить транспортный сбор и пройти предварительную регистрацию на сайте бюро, которая запустится в течение двух недель.

В эти же дни москвичей ждут на экскурсии «МЦК — стальное кольцо Москвы». Участники узнают историю строительства 15 исторических станций Московской окружной железной дороги, прилегающих к современным станциям МЦК. Это Андроновка, Угрешская, Пресня (Кутузовская), Лихоборы, Владыкино, Ростокино, Белокаменная и другие. Все они были построены в начале XX века в стиле модерн.

Здания станций проектировал архитектор Александр Померанцев. Он же работал над проектом здания ГУМа на Красной площади. Также участники экскурсии узнают, что стоимость поездки по Московской окружной железной дороге в те времена была сильно завышена и варьировалась в зависимости от класса вагона. Например, проезд первым классом обходился пассажирам в три рубля. Для сравнения: в 1911 году поездка на извозчике по Москве стоила в среднем 15 копеек, фунт (приблизительно 450 граммов) красной икры — 44 копейки, а ужин из трех блюд в сопровождении живой музыки в ресторане «Славянский базар» — 1,75 рубля.

Экскурсию «МЦК — стальное кольцо Москвы» будут проводить 9 и 10 сентября, встреча с гидом — у инфостенда «Живое общение» на станции МЦК Деловой Центр. Сбор участников — в 11:00, 14:00 и 16:00. Продолжительность экскурсии — полтора часа, именно столько требуется, чтобы сделать полный круг по кольцу. Экскурсия бесплатная, участникам необходимо будет внести залог за использование радиогида и оплатить проезд.