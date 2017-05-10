ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году на ВДНХ в Москве откроют Музей кириллицы. Выставку разместят в павильоне "Земледелие", который сейчас закрыт на реконструкцию.



В Музее планируют создать современную музейно-просветительскую площадку международного уровня, посвящённую истории, настоящему и будущему русской письменности.

"Экспозиция должна носить общедоступный характер и формировать устойчивый интерес посетителей к русской письменности посредством оптимального сочетания экспозиционного пространства, использования современных информационно-коммуникационных технологий и мультимедийно-интерактивных решений", - говорится в концепции его создания.