Музей первого отечественного ядерного реактора Ф-1 открыли в Москве
27.12.2016, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музей первого отечественного ядерного реактора Ф-1, 70-летие со дня пуска которого отмечается в эти дни, был открыт в Москве 26 декабря 2016 года.
Пуск реактора Ф-1 состоялся 25 декабря 1946 года. Реактор, созданный для реализации советского атомного проекта, был построен на территории Лаборатории №2 Академии наук СССР (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Реактор помог создать отечественное ядерное оружие и тем самым обеспечить суверенитет и безопасность страны, а также дал начало многим мирным ядерным направлениям, в которых Россия сейчас занимает лидирующие позиции в мире.
По словам президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, этот музей представляет собой уникальный объект, поскольку создан непосредственно в здании реактора, работавшего несколько десятков лет. Церемония открытия музея прошла в помещении, где располагается пульт управления реактором и где научный руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов 70 лет назад впервые на евроазиатском континенте запустил управляемую цепную ядерную реакцию.
Пуск реактора Ф-1 состоялся 25 декабря 1946 года. Реактор, созданный для реализации советского атомного проекта, был построен на территории Лаборатории №2 Академии наук СССР (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Реактор помог создать отечественное ядерное оружие и тем самым обеспечить суверенитет и безопасность страны, а также дал начало многим мирным ядерным направлениям, в которых Россия сейчас занимает лидирующие позиции в мире.
По словам президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, этот музей представляет собой уникальный объект, поскольку создан непосредственно в здании реактора, работавшего несколько десятков лет. Церемония открытия музея прошла в помещении, где располагается пульт управления реактором и где научный руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов 70 лет назад впервые на евроазиатском континенте запустил управляемую цепную ядерную реакцию.