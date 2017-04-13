Музей винтажной музыки откроется на ВДНХ
13.04.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Открытие музея «Дом винтажной музыки» состоится 17 апреля 2017 в Москве на ВДНХ в павильоне №84. Посетители смогут погрузиться в историю создания радиоаппаратуры, узнать подробную судьбу каждого из представленных экспонатов, послушать архивные записи. В экспозиции музея собрано свыше 300 старинных граммофонов, патефонов, радиоприемников, радиол и музыкальных автоматов - джук-боксов, которые можно будет не только увидеть, но и послушать.
Для всех желающих музей «Дом винтажной музыки» начнёт работать уже 18 апреля.
Экспозиция состоит из пяти залов, каждый из них посвящён определённому периоду в истории развития музыкальных аппаратов начиная с XIX столетия. В одном из залов откроется комната под названием «Кабинет начальника», посетители которой смогут погрузиться в атмосферу 1930–1940-х годов: включить патефон, написать письмо перьевой ручкой, полистать книги.
Все представленные экспонаты в рабочем состоянии. Многие из них некогда принадлежали известным историческим личностям. Так, гости «Дома винтажной музыки» на ВДНХ увидят проигрыватель Жан-Поля Бельмондо, аппаратуру из студии, где записывались The Beatles, радиолу Иосифа Кобзона, радиоприемник Рудольфа Нуреева. В экспозиции музея есть самая большая и самая маленькая в мире грампластинка, самый маленький граммофон, один из самых старых джук-боксов 1936 года, граммофон капитана трансатлантического лайнера и знаменитый фонограф Томаса Эдисона.
«Территория ВДНХ в Москве - одно из любимых мест для посещения туристов, в том числе, иностранных. Здесь можно проникнуться многогранной историей нашей страны и увидеть не только уникальную архитектуру советских времён со всей её амбициозностью и размахом, но также побывать в различных современных музеях и на актуальных выставках. Открытие нового музея на территории ВДНХ – свидетельство того, что туристское пространство Москвы становится всё более насыщенным мероприятиями и интересными событиями, которые привлекают внимание путешественников со всего мира», - сказал Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
«Мы долго не знали, где лучше открыть наш музей. Но, побывав однажды на территории обновлённого ВДНХ, поняли: павильоны ВДНХ как нельзя лучше отражают стиль наших аппаратов. «Дом винтажной музыки» располагает большим собранием виниловых пластинок прошлого столетия. В коллекции их более трёх тысяч», - подчеркнула директор музея Кристина Беленькая.
Для всех желающих музей «Дом винтажной музыки» начнёт работать уже 18 апреля.
Экспозиция состоит из пяти залов, каждый из них посвящён определённому периоду в истории развития музыкальных аппаратов начиная с XIX столетия. В одном из залов откроется комната под названием «Кабинет начальника», посетители которой смогут погрузиться в атмосферу 1930–1940-х годов: включить патефон, написать письмо перьевой ручкой, полистать книги.
Все представленные экспонаты в рабочем состоянии. Многие из них некогда принадлежали известным историческим личностям. Так, гости «Дома винтажной музыки» на ВДНХ увидят проигрыватель Жан-Поля Бельмондо, аппаратуру из студии, где записывались The Beatles, радиолу Иосифа Кобзона, радиоприемник Рудольфа Нуреева. В экспозиции музея есть самая большая и самая маленькая в мире грампластинка, самый маленький граммофон, один из самых старых джук-боксов 1936 года, граммофон капитана трансатлантического лайнера и знаменитый фонограф Томаса Эдисона.
«Территория ВДНХ в Москве - одно из любимых мест для посещения туристов, в том числе, иностранных. Здесь можно проникнуться многогранной историей нашей страны и увидеть не только уникальную архитектуру советских времён со всей её амбициозностью и размахом, но также побывать в различных современных музеях и на актуальных выставках. Открытие нового музея на территории ВДНХ – свидетельство того, что туристское пространство Москвы становится всё более насыщенным мероприятиями и интересными событиями, которые привлекают внимание путешественников со всего мира», - сказал Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
«Мы долго не знали, где лучше открыть наш музей. Но, побывав однажды на территории обновлённого ВДНХ, поняли: павильоны ВДНХ как нельзя лучше отражают стиль наших аппаратов. «Дом винтажной музыки» располагает большим собранием виниловых пластинок прошлого столетия. В коллекции их более трёх тысяч», - подчеркнула директор музея Кристина Беленькая.