ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 мая 2017 года в деревне Падиково (Истринский район, Московская область) состоялась церемония открытия второго корпуса Музея отечественной военной истории. В мероприятии приняли участие ветераны, представители общественных организаций и Российского военно-исторического общества.

- Российское военно-историческое общество плодотворно сотрудничает с коллективом Музея отечественной военной истории - лучшего частного музея отечественной военной истории в России. Наши коллеги регулярно предоставляют нам различные образцы техники для демонстрации на общественно-значимых мероприятиях. Здесь работают неравнодушные люди. Музей развивается и привлекает к себе внимание все новых посетителей, - сказал на торжественной церемонии научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, вручая коллективу памятную табличку с надписью «Лучший музей отечественной военной истории РВИО».

Экспозиция, размещенная в новом здании музея, охватывает историю нашей страны с 1801 по 2000 годы и посвящена описанию хода боевых действий всех военных кампаний за последние 200 лет. Здесь представлена полная коллекция уставного огнестрельного и холодного оружия XIX-XX веков, награды русской армии и флота, документы, комплекты униформы и военного снаряжения.