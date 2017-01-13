Музейная общественность Петербурга обеспокоена решением о передаче в ведение РПЦ Исаакиевского собора
13.01.2017, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с властным решением о ликвидации светского музея в Исаакиевском соборе, Президиум Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опираясь на мнение музейного сообщества, заявляет:
1. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» имеет непреходящее священное значение для нескольких поколений музейных работников Ленинграда – Санкт-Петербурга, так как именно в нём в годы Великой Отечественной войны хранились более 120 тысяч предметов музейного значения: мебель, картины, произведения из мрамора, бронзы, стекла, фарфора из Петергофа, Павловска, Гатчины, Пушкина, Музея истории религии, из Домика и Летнего дворца Петра Первого… В годы блокады в подвалах собора жили десятки музейных сотрудников из разных музеев, которые в труднейших условиях сохраняли для потомков и изучали доверенное им культурное наследие, готовили многочисленные выставки, поднимавшие боевой дух ленинградцев и приближавшие Победу.
Именно в нём работала в годы блокады легендарный директор Павловского музея-заповедника Анна Ивановна Зеленова; здесь она начала работу над составлением методики реставрации Павловского дворца. Впоследствии этот трёхтомный труд был принят за основу при восстановлении всех пригородных дворцов-музеев Ленинграда, пострадавших во время войны.
К сожалению, администрация Санкт-Петербурга уже в течение нескольких лет не находит возможности увековечить память легендарного музейного работника и не может изыскать средства на установку памятника Почётному гражданину города Павловска А.И.Зеленовой. В список памятников, подготовленный КГА в прошлом году, которые планируется установить за счёт бюджета города, имя Анны Ивановны не попало.
В условиях отсутствия в городе полноценного Музея обороны и блокады Ленинграда мы воспринимаем Исаакиевский собор с постоянно действующей выставкой «Чтобы помнили…» как памятник подвигу музейщиков нашего города.
2. Нам казалось, что за последние весьма непростые годы взаимодействия Русской православной церкви и музеев наконец-то появился и уже накоплен определённый опыт не противостояния, а компромиссов. Одним из лучших примеров этого музейное сообщество всегда считало именно Исаакиевский собор. Ещё в 2005 году было подписано «Соглашение между Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса», позволившее развиваться обоим направлениям деятельности, связанным с этим памятником ЮНЕСКО.
1. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» имеет непреходящее священное значение для нескольких поколений музейных работников Ленинграда – Санкт-Петербурга, так как именно в нём в годы Великой Отечественной войны хранились более 120 тысяч предметов музейного значения: мебель, картины, произведения из мрамора, бронзы, стекла, фарфора из Петергофа, Павловска, Гатчины, Пушкина, Музея истории религии, из Домика и Летнего дворца Петра Первого… В годы блокады в подвалах собора жили десятки музейных сотрудников из разных музеев, которые в труднейших условиях сохраняли для потомков и изучали доверенное им культурное наследие, готовили многочисленные выставки, поднимавшие боевой дух ленинградцев и приближавшие Победу.
Именно в нём работала в годы блокады легендарный директор Павловского музея-заповедника Анна Ивановна Зеленова; здесь она начала работу над составлением методики реставрации Павловского дворца. Впоследствии этот трёхтомный труд был принят за основу при восстановлении всех пригородных дворцов-музеев Ленинграда, пострадавших во время войны.
К сожалению, администрация Санкт-Петербурга уже в течение нескольких лет не находит возможности увековечить память легендарного музейного работника и не может изыскать средства на установку памятника Почётному гражданину города Павловска А.И.Зеленовой. В список памятников, подготовленный КГА в прошлом году, которые планируется установить за счёт бюджета города, имя Анны Ивановны не попало.
В условиях отсутствия в городе полноценного Музея обороны и блокады Ленинграда мы воспринимаем Исаакиевский собор с постоянно действующей выставкой «Чтобы помнили…» как памятник подвигу музейщиков нашего города.
2. Нам казалось, что за последние весьма непростые годы взаимодействия Русской православной церкви и музеев наконец-то появился и уже накоплен определённый опыт не противостояния, а компромиссов. Одним из лучших примеров этого музейное сообщество всегда считало именно Исаакиевский собор. Ещё в 2005 году было подписано «Соглашение между Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса», позволившее развиваться обоим направлениям деятельности, связанным с этим памятником ЮНЕСКО.