ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Ульяновской области стартует 55-й Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…». Концертную программу откроет народный артист РФ Денис Мацуев.



Оно состоится с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» 2 марта в 18.30 в БЗЛМ. Планируется, что мероприятие посетит глава региона Сергей Морозов.



Перед концертом в 17.30 в пресс-центре Фонда «Ульяновск – культурная столица» состоится пресс-конференция. На вопросы журналистов ответят Денис Мацуев, и.о. Министра искусства и культурной политики Марина Михеева, директор Ленинского мемориала Лидия Ларина, главный дирижёр - художественный руководитель Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский», заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев, композитор Александр Сойников (Германия).