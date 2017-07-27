Музыкальный фестиваль "Усадьба Джаз" пройдёт в Сочи во второй раз
27.07.2017, 13:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 12 по 16 сентября на горном сочинском курорте «Горки Город» пройдет крупнейший российский джазовый фестиваль «Усадьба Джаз». В программе - выступления Нино Катамадзе & Insight, финалистки шоу «Голос» Арцвик и Ezra Collective из Великобритании.
Кроме того, до 20 августа любой вокалист, инструменталист или музыкальная группа, исполняющие джаз, соул, инди, этно, world music или близкую по стилю музыку, могут подать заявку на участие в фестивале. Работы оценят посетители сайта usadba-jazz.online и профессиональное жюри под руководством президента фестиваля Марии Семушкиной.
В этом году «Усадьба Джаз» проходит в рамках Года экологии, под лозунгом «Фестиваль без пластика».
Кроме того, до 20 августа любой вокалист, инструменталист или музыкальная группа, исполняющие джаз, соул, инди, этно, world music или близкую по стилю музыку, могут подать заявку на участие в фестивале. Работы оценят посетители сайта usadba-jazz.online и профессиональное жюри под руководством президента фестиваля Марии Семушкиной.
В этом году «Усадьба Джаз» проходит в рамках Года экологии, под лозунгом «Фестиваль без пластика».
Источник: Министерство культуры