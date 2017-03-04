ОРЕАНДА-НОВОСТИ 4 марта в барнаульской галерее изобразительного искусства «Республика ИЗО» открывают три выставки. Одна из них приурочена к 50-летию Юрия Эсауленко.



Неординарный и многогранный художник был лидером неформального искусства в городе. В его творчестве не было ничего типично алтайского или советского: Юрий Эсауленко работал в новых формах, экспериментировал в живописи и графике, выпускал самиздат-журнал, рисовал боди-арт, устраивал акции. В экспозицию собрали работы разных лет, страницы журналов «Графика» и «Азбука Жоржа», статьи, посвящённые его творчеству, и архивные фотографии.



В этот же день начнёт работать выставка Юлии Кикоть «Азбука тела». Она окончила Новоалтайское художественное училище. Пробовала себя в разных техниках и жанрах. На выставке «Азбука тела» можно будет увидеть роспись по шёлку. На создание этой серии автора вдохновили первые буквы разделов в старых книгах. Они составлены не из традиционных растительных узоров, а с помощью обнажённых моделей. Серия «Азбука тела» нетипична для традиционных работ в жанре ню - соединение условно-гротесковой стилизации рисунка с золотистыми оттенками приводит к символическому контрасту, который так любит использовать в своём творчестве Юлия Кикоть.



Третья выставка - «Сила Сибири» Ирины Григорьевой из Иркутской области. В галерее сообщают, что предпочитая живопись, она создаёт как реалистические пейзажи и натюрморты, так и фантазийные композиции, отображающие настроения и ощущения автора.