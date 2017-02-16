ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Молодёжном театре Алтая имени Валерия Золотухина работают над новой постановкой. С 22 по 25 марта здесь будут проходить премьерные показы спектакля «Карлик Нос» по сказке Вильгельма Гауфа.



«В этой волшебной сказке есть всё, что полагается ей по закону жанра: и заколдованный карлик, и не очень добрая волшебница, и говорящие животные, и множество интереснейших событий, в которые ввергнуты все персонажи этой истории из-за нескольких неосторожных фраз, сказанных главным героем», - рассказывают в театре. Режиссёром спектакля стал Евгений Балакин.



На сцене он обещает много песен и танцев: «Музыка - самое лучшее средство из всех известных, передающее переживания действующих лиц и эмоциональный настрой той или иной сцены».