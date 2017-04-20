ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 апреля в военно-историческом отделе Алтайского государственного краеведческого музея состоится программа «Символ победы - орден Отечественной войны», посвящённая 75-летию учреждения ордена и 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.



"В 1941-1945 годах в наградной системе Советского Союза появилось больше наград, которыми отмечали мужество и героизм солдат и офицеров Красной армии, проявленные в Великой Отечественной войне. Первым 20 мая 1942 года учредили военный орден Отечественной войны первой и второй степени", - рассказали в музее.



Зрителям предложат мультимедийную презентацию материалов из музейного фонда и семейных архивов о кавалерах ордена Отечественной войны, родившихся в Алтайском крае. Состоится показ документального фильма об истории ордена. В программу вошла встреча с ветеранами войны и потомками фронтовиков.