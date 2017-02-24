ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский Шукшинский кинофестиваль будет проходить в Алтайском крае с 18 по 22 июля.



Традиционно его программа содержит основной конкурс (полнометражное игровое кино), конкурс короткометражного кино, внеконкурсные показы и ретроспективный показ отечественных фильмов. Особенностью фестиваля этого года станет презентация проектов кинематографистов Сибирского федерального округа.



Организаторы рассказывают, что это будет хорошей возможностью для кинематографистов Сибири предъявить свои проекты широкой аудитории и познакомиться с представителями киноиндустрии для дальнейшего профессионального сотрудничества.



Презентация будет проходить 19 июля. Она представит собой публичную защиту сценариев и сценарных заявок перед экспертным советом.