ОРЕАНДА-НОВОСТИ «Творческий вечер, посвящённый памяти Валерия Золотухина, состоится в четвертую годовщину ухода от нас замечательного артиста, художественного руководителя Молодежного театра Алтая с 2003 по 2013 год.



В МТА бережно относятся к памяти Валерия Сергеевича, и ежегодно 30 марта артисты, не один сезон выходившие с ним на сцену, встречаются, чтобы вспомнить дорогие сердцу моменты совместного творчества. В этот раз к ним присоединятся заслуженные артисты России Валерий Черняев и Любовь Чиркова, артистка Московского театра драмы и комедии на Таганке и директор Культурного фонда Валерия Золотухина Ирина Линдт, артистка Московского академического театра имени Владимира Маяковского Анна Багмет и сын Валерия Сергеевича Иван Золотухин», - рассказывают в театре.



Вечер пройдет в сопровождении живой музыки. В Алтайский край прибыли Владимир Гапонцев (гитара), Артур Заруба (фортепиано), Андрей Евдокимов (скрипка) и Антон Котиков (саксофон, флейта). Это музыканты Культурного фонда Валерия Золотухина.