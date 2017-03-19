ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 марта в барнаульской галерее «Республика ИЗО» состоится очередная лекция из цикла «Встречи со странным» об искусстве XX века. Искусствовед, преподаватель и аспирант факультета искусств Алтайского государственного университета Михаил Чурилов расскажет о неофициальном искусстве Западной Сибири 80-90-х годов.



«Западная Сибирь на рубеже 1980-90-х годов переживает художественный расцвет прежде всего именно в неофициальной среде. Нонконформистское искусство, зародившееся и получившее известность в столицах, на периферии известно не так широко, хотя имён художников, не согласных с концепцией социалистического реализма, было ничуть не меньше. Михаил Чурилов расскажет о первых частных галереях Новосибирска, Омска, Томска, Кемерова и Барнаула, творческих объединениях того времени, роли творчества Андрея Поздеева в искусстве Сибири. Во многом объединения появлялись за счёт того, что местная власть игнорировала творчество неформальных художников, а иной раз использовала в своих целях: привлекала для оформления различных залов, мероприятий, дней города и так далее. На лекции можно будет узнать, как жили и работали, чем вдохновлялись неофициальные сибирские художники, об их роли в истории искусства страны», - отметили в галерее.