На Алтае стартует Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни"
17.07.2017, 12:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 июля откроется Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». В программе - более 40 мероприятий: творческие встречи с кинематографистами и писателями, показы фильмов, открытие новых выставок, презентация кинопроектов, песенный и театральный фестивали.
Фестиваль откроется у памятника Василию Шукшину в Барнауле. Затем пройдет презентация специального выпуска «Роман-газеты» в библиотеке им. В.Я. Шишкова, посвящённого 80-летию Алтайского края. На этой же площадке состоится творческая встреча с лауреатом премии «Большая книга» Евгением Водолазкиным.
В этот же день в краевом театре драмы им. Василия Шукшина торжественно откроют XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Кинопоказы пройдут в Барнауле (кинотеатры «Мир», «Европа», «Огни», Премьера), Бийске (ТЦ «Воскресенье»), Белокурихе и Сростках. Также в этом году фильмы будут демонстрироваться в новом кинозале села Поспелиха и в Быстром Истоке. Перед открытием Шукшинского кинофестиваля на улице перед Театром драмы покажут спектакль по мотивам рассказа Шукшина "Степка".
В этом году впервые в рамках Шукшинского кинофестиваля состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. В программе заявлено более 20 картин. "Это кино, снятое молодыми режиссерами о своих ровесниках. Фильмы в основном о тех проблемах, которые не оставят молодёжь равнодушной", — отметил руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, осуществлявшего отбор фильмов, Дмитрий Шарабарин.
Всего на фестиваль в конкурсную программу короткометражного кино прислали около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов. Среди них - ленты из России, Индии, Испании, Беларуси, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии и Молдовы. Среди авторов как опытные и признанные кинорежиссёры, так и начинающие, недавние выпускники киновузов. 19 июля в рамках фестиваля состоится питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири.
21 июля на территории усадьбы дома, где прошло детство Василия Шукшина, начнется «Сростинская вечерка». Её участниками станут заслуженный коллектив Алтайского края, народный фольклорный ансамбль «Вечерки» Сростинского Дома культуры, представительницы ансамбля ветеранов «Русская песня», участница съемок фильма «Печки-лавочки» Зоя Николаенко, участница съемок фильмов «Праздники детства» и «Говорит Москва» режиссеров Рениты и Юрия Григорьевых Зоя Ошейко. Они исполнят старинные сростинские песни, любимые песни семьи Шукшиных, частушки 30-60-х годов ХХ века.
Фестиваль откроется у памятника Василию Шукшину в Барнауле. Затем пройдет презентация специального выпуска «Роман-газеты» в библиотеке им. В.Я. Шишкова, посвящённого 80-летию Алтайского края. На этой же площадке состоится творческая встреча с лауреатом премии «Большая книга» Евгением Водолазкиным.
В этот же день в краевом театре драмы им. Василия Шукшина торжественно откроют XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Кинопоказы пройдут в Барнауле (кинотеатры «Мир», «Европа», «Огни», Премьера), Бийске (ТЦ «Воскресенье»), Белокурихе и Сростках. Также в этом году фильмы будут демонстрироваться в новом кинозале села Поспелиха и в Быстром Истоке. Перед открытием Шукшинского кинофестиваля на улице перед Театром драмы покажут спектакль по мотивам рассказа Шукшина "Степка".
В этом году впервые в рамках Шукшинского кинофестиваля состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. В программе заявлено более 20 картин. "Это кино, снятое молодыми режиссерами о своих ровесниках. Фильмы в основном о тех проблемах, которые не оставят молодёжь равнодушной", — отметил руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, осуществлявшего отбор фильмов, Дмитрий Шарабарин.
Всего на фестиваль в конкурсную программу короткометражного кино прислали около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов. Среди них - ленты из России, Индии, Испании, Беларуси, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии и Молдовы. Среди авторов как опытные и признанные кинорежиссёры, так и начинающие, недавние выпускники киновузов. 19 июля в рамках фестиваля состоится питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири.
21 июля на территории усадьбы дома, где прошло детство Василия Шукшина, начнется «Сростинская вечерка». Её участниками станут заслуженный коллектив Алтайского края, народный фольклорный ансамбль «Вечерки» Сростинского Дома культуры, представительницы ансамбля ветеранов «Русская песня», участница съемок фильма «Печки-лавочки» Зоя Николаенко, участница съемок фильмов «Праздники детства» и «Говорит Москва» режиссеров Рениты и Юрия Григорьевых Зоя Ошейко. Они исполнят старинные сростинские песни, любимые песни семьи Шукшиных, частушки 30-60-х годов ХХ века.
Источник: Министерство культуры